Петь под фонограмму не буду: Дмитрий Волканов сообщил о проблемах с голосом

Певец Дмитрий Волканов сообщил о серьезных проблемах с голосом, которые возникли во время его выступления. Во время исполнения одной из песен на концерте у него перестали смыкаться голосовые связки.

Дмитрий Волканов сорвал голос

О досадном инциденте артист сообщил в сторис в Instagram. Из-за этого Дмитрий вынужден перенести запланированные выступления в Корсуне-Шевченковском и Кагарлыке, которые должны были состояться в ближайшие дни.

— Петь под фонограмму для вас я не хочу и не буду! Буду лечиться максимально быстро и эффективно… К сожалению, здоровье у меня не железное, — отметил Волканов в своем обращении к поклонникам и поблагодарил за понимание.

Новые даты концертов уже известны. В Корсуне-Шевченковском концерт состоится 3 июля, а в Кагарлыке — 4 августа.

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Дмитрий Волканов — не единственный украинский артист, которому пришлось столкнуться с проблемами с голосом. Не менее нервная ситуация возникла у солиста группы Ziferblat Даниила Лещинского, представлявшего Украину на Евровидении 2025.

Вокалист признался, что перед поездкой на международный песенный конкурс у него обнаружили хронический ларингит и запретили петь. Однако Даня вместе со своим врачом сделали все возможное ради выступления на шоу, которое принесло Украине девятое место.

Фото: Дмитрий Волканов

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