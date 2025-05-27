Султана Сулеймана из Великолепного века осудили в Турции: что известно

Турецкого актера Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана в сериале Великолепный век, признали виновным в даче ложных показаний в суде. Речь идет о деле, связанном с массовыми протестами в Стамбуле в 2013 году.

Дело против звезды Великолепного века — подробности

Суд в Стамбуле приговорил Эргенча к 1 году 10 месяцам и 15 дням лишения свободы. Но, учитывая его поведение во время процесса, наказание решили не применять — если актер не нарушит закон повторно, приговор не вступит в силу. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Вместе с Эргенчем осудили и его коллегу Ризу Коджаоглу. Он получил 1 год и 8 месяцев условно. Обоих допрашивали в качестве свидетелей по делу звездного менеджера Айше Барым, которую подозревают в связях с организаторами протестов. По данным прокуратуры, Барым могла влиять на своих подопечных, побуждая их открыто поддерживать акции.

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Протесты в парке Гези — что известно

Акции в парке Гези начались как мирное сопротивление против вырубки деревьев, но быстро переросли в масштабные антиправительственные протесты. Они охватили всю страну и были направлены против политики тогдашнего премьера Реджепа Тайипа Эрдогана. В протестах участвовали активисты, студенты, художники и культурные деятели.

Эргенч и Коджаоглу отрицали связи с активистами, в частности с актером Меметом Али Алободой — одной из ключевых фигур движения. Эргенч заявил в суде, что не состоял с ним в близких отношениях и отвечал честно.

Однако, по материалам следствия, в 2013 году между Эргенчем и Алободой было зафиксировано не менее 12 контактов — звонков и сообщений. Также обнародовали фото, где оба актера зафиксированы вместе во время протестов. По мнению прокуратуры, эти факты противоречат данным, озвученным в суде, и стали основанием для обвинения.

Как пишет Hurriyet Daily News, оба актера имеют право на апелляцию, и их адвокаты уже заявили о намерениях обжаловать решение суда.

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