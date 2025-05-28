Финал Евровидения 2025 стал самым популярным за последние 20 лет

Песенный конкурс Евровидение 2025 стал самым успешным по охвату молодежной аудитории за всю свою историю.

Гранд-финал, который прошел 17 мая в швейцарском Базеле, собрал у экранов 166 млн зрителей в 37 странах – это на 3 млн больше, чем в 2024 году.

Статистика просмотров Евровидения 2025

Абсолютный рекорд зафиксирован среди зрителей в возрасте 15-24 года. Здесь доля просмотров составила 60,4%, что почти в четыре раза превышает средний показатель каналов-участников (16,0%).

Сейчас смотрят

Общая доля просмотров гранд-финала – 47,7%, самая высокая с 2004 года.

В стране-хозяйке Швейцарии финал смотрели в среднем 1,1 млн зрителей, что на 57% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что в гранд-финале за победу соревновались представители 26 стран. После четырехчасового марафона песен и голосований победителем стал представитель Австрии – певец JJ с композицией Wasted Love. Он набрал 258 баллов от жюри и 178 – от зрителей, уверенно обойдя конкурентов.

Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля, вокруг участия которой бушевали и продолжают бушевать скандалы, в частности из-за разницы в количестве баллов между жюри и зрителями.

На третьей строчке оказался глем-рокер из Италии Лучио Корси, чья композиция понравилась и представителям Украины на Евровидении 2025 – группе Ziferblat.

К слову, наши музыканты с песней Bird of Pray вошли в первую десятку, получив девятое место по результатам голосования жюри и зрителей. Кстати, именно еврофаны высоко оценили выступление украинцев – в 158 баллов, а вот международное жюри дало только 60.

Источник : Суспільне

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.