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3 мин.

Ему очень сильно прилетает: Горовая рассказала, как и где учится ее с Потапом сын

Ірина Горова

Продюсер Ирина Горовая рассказала, как и где учится ее 16-летний сын Андрей, которого она родила в браке с бывшим мужем, рэпером Потапом.

Горовая об обучении сына

В сториз в Instagram Ирина поделилась, что Андрей получает образование в Печерской международной школе (PSI) в Киеве.

В заведении ответственно относятся к процессу обучения, поэтому из-за невыполненных заданий Андрею “очень сильно прилетает”.

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Так, на днях сын Потапа и Горовой получил suspension — временное отстранение от одного из предметов. Ирина не уточнила, что именно это за предмет, однако призналась, что ее беспокоит эта ситуация.

— Андрей учится в школе на Печерске. Она очень серьезная, и, если он что-то не так делает, то ему очень сильно прилетает. Например, только что я с ним переписывалась, и он сказал, что его поставили на suspension за то, что он что-то не так сделал. Это означает, что он исключен из какого-то предмета до конца года. И это якобы окей, но он не набирает какие-то баллы, и я не знаю, что мы с этим будем делать, — рассказала Горовая.

Ірина Горова

Фото: Ирина Горовая/Instagram

Напомним, что Ирина Горовая родила Андрея в 2008 году, находясь в браке с Потапом. В 2014-м пара развелась.

Ранее продюсер признавалась, что общается с экс-супругом, который уехал из Украины во время войны, только ради их сына.

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