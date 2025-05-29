Вместе или нет: Светлицкая раскрыла, что происходит между ней и Цымбалюком

Актриса Елена Светлицкая впервые отреагировала на слухи о ее романе с коллегой по цеху Тарасом Цымбалюком. Заодно Светлицкая, которая рассталась с мужем, раскрыла, находится ли она сейчас в отношениях.

Елена Светлицкая о романе с Тарасом Цымбалюком

Звезда с улыбкой прокомментировала то, почему в сети активно обсуждают ее возможную совместную жизнь с Тарасом, и рассказала, как они общаются.

– Мы коллеги, мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся, мы снимали очень много вместе видео, мы много путешествовали вместе. Ну, конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения, – пояснила Елена.

Светлицкая добавила, что пожелала Цымбалюку удачи на съемках романтического реалити-шоу Холостяк. При этом заверила, что анкету не подавала.

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– Я – та женщина, которая будет выбирать. Меня не будут выбирать среди других женщин никогда, – заявила актриса.

Елена Светлицкая уточнила, что сейчас ни с кем официально не встречается, однако признала, что внимание к ней со стороны мужчин – это факт.

Напомним, что Холостяк 14 выйдет на телеканале СТБ уже этой осенью. Не так давно Тарас Цымбалюк рассказал о причинах, которые побудили его стать главным героем романтического реалити.

Актер, имеющий в своем активе почти сотню проектов, в том числе такие успешные, как сериал Поймать Кайдаша и Крепостная, отметил, что участие в Холостяке станет для него “абсолютно новым телевизионным опытом и новым вызовом”.

Источник : Люкс ФМ

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