Вместе или нет: Светлицкая раскрыла, что происходит между ней и Цымбалюком
Актриса Елена Светлицкая впервые отреагировала на слухи о ее романе с коллегой по цеху Тарасом Цымбалюком. Заодно Светлицкая, которая рассталась с мужем, раскрыла, находится ли она сейчас в отношениях.
Елена Светлицкая о романе с Тарасом Цымбалюком
Звезда с улыбкой прокомментировала то, почему в сети активно обсуждают ее возможную совместную жизнь с Тарасом, и рассказала, как они общаются.
– Мы коллеги, мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся, мы снимали очень много вместе видео, мы много путешествовали вместе. Ну, конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения, – пояснила Елена.
Светлицкая добавила, что пожелала Цымбалюку удачи на съемках романтического реалити-шоу Холостяк. При этом заверила, что анкету не подавала.
– Я – та женщина, которая будет выбирать. Меня не будут выбирать среди других женщин никогда, – заявила актриса.
Елена Светлицкая уточнила, что сейчас ни с кем официально не встречается, однако признала, что внимание к ней со стороны мужчин – это факт.
Напомним, что Холостяк 14 выйдет на телеканале СТБ уже этой осенью. Не так давно Тарас Цымбалюк рассказал о причинах, которые побудили его стать главным героем романтического реалити.
Актер, имеющий в своем активе почти сотню проектов, в том числе такие успешные, как сериал Поймать Кайдаша и Крепостная, отметил, что участие в Холостяке станет для него “абсолютно новым телевизионным опытом и новым вызовом”.