Он — не россиянин: Melovin объяснил баллы для Tommy Cash в финале Евровидения 2025

Melovin, который вошел в состав национального жюри Украины на Евровидении 2025, прокомментировал баллы, которые поставил финалистам песенного конкурса.

Ранее певца раскритиковали за то, что он высоко оценил выступление представителя Эстонии Tommy Cash, который сотрудничает с россиянами и якобы выступал во временно оккупированном Крыму.

Melovin объяснил, почему голосовал за Tommy Cash

Артист заявил, что оценивал финалистов Евровидения 2025, в том числе и представителя Эстонии, опираясь исключительно на их песни.

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По словам Melovin, Tommy Cash не является пророссийским исполнителем, а СБУ официально не подтвердила информацию о том, что в 2021 году он пересекал границу аннексированного Крыма. Также певец добавил, что у него не было запрета на публикацию результатов голосования, как писали в сети.

— Эстония отдала 1% ВВП Украине — это самая большая поддержка среди стран Евросоюза. Кроме того, что бабушка у Tommy Cash россиянка, мама у него — украинка. А еще есть эстонское происхождение. Поэтому он не русский, он — эстонец, — сказал Melovin.

Напомним, что после финала Евровидения 2025 Melovin показал, как он оценил участников конкурса. В рейтинге певец поставил Германию на первое место, а Эстонию — на второе.

Впоследствии Melovin сказал, что песня Tommy Cash Espresso Macchiato — единственная, мотив которой напевают и знают все.

Кроме Melovin, в состав жюри Украины на Евровидении 2025 вошли Дмитрий Шуров, Tayanna, Алена Шоптенко и Натела Чхартишвили-Зацаринная.

Источник : Люкс ФМ

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