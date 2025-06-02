Очень странные дела 5 сезон: когда выйдет финальный сезон хита от Netflix

Стриминговый сервис Netflix наконец объявил дату выхода пятого сезона сериала Очень странные дела (Stranger Things). Он завершит истории о приключениях подростков в городке Хоукинс, где происходят паранормальные явления.

Когда выйдет 5 сезон сериала Очень странные дела

Последние эпизоды выйдут осенью 2025 года и будут разделены на три части. Даты премьеры выглядят так, будто шоураннеры решили сделать подарки под елку фанатам сериала.

26 ноября – первые четыре эпизода;

25 декабря (Рождество) – еще три серии,

31 декабря (вечер Нового года) – грандиозный финал.

Все части появятся на платформе в 17:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 3:00 по киевскому времени. Таким образом, украинцы смогут увидеть серии в соответствии з таким графиком: 27 ноября 2025 года, 26 декабря 2025-го и 1 января 2026 года.

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Очень странные дела 5 сезон — сюжет

Вместе с объявлением даты Netflix также опубликовал трейлер 5 сезона Очень странных дел, в котором зрители могут увидеть новые кадры из борьбы против Векны, ставшего главным антагонистом после четвертого сезона.

По сюжету, события разворачиваются осенью 1987 года. Хоукинс остается разрушенным после открытия разломов, а главные герои объединяются, чтобы остановить Векну. Город находится в изоляции под контролем военных, а Одиннадцать вынуждена снова скрываться. Чем ближе годовщина исчезновения Уилла, тем сильнее становится предчувствие катастрофы.

В финальном сезоне возвращается любимый актерский состав: Милли Бобби Браун, Финн Вулфгард, Хейтен Матараццо, Сейди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Ноа Шнапп, Наталья Дайер, Джо Кири и другие.

Остается еще много тайн, в частности о Загробном мире и планах Векны. Авторы шоу пообещали дать ответы именно в этом сезоне.

Напомним, ранее шоураннеры раскрыли подробности о втором сезоне сериала Уэнсдей. В нем в академию Невермор заявится вся семейка Аддамс.

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