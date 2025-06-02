Netflix показал полноценный трейлер Игры в кальмара 3: что ждет игрока 456

Netflix представил официальный трейлер третьего сезона сериала Игра в кальмара, премьера которого состоится этим летом. Это будет заключительная часть популярного триллера, ставшего мировым хитом.

Игра в кальмара 3 сезон — что показали в трейлере

В новом трейлере зрители увидели возвращение главного героя Сон Ги Хуна, который снова участвует в смертельных соревнованиях после провала восстания, завершившего предыдущий сезон. Его ждут новые, еще более опасные испытания.

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В ролике герой спрашивает: “Почему вы не убили меня? Почему оставили в живых?”, а участники преодолевают запутанные лабиринты и играют в смертельные версии детских игр.

Игра в кальмара 3 сезон продолжает историю борьбы против системы изнутри. Во втором сезоне Сон Ги Хун пытался разрушить планы организаторов игр, но его усилия сорвал загадочный Лидер.

Новый сезон обещает новые игры, в частности вариацию смертельного развлечения Красный свет – зеленый свет.

В актерский состав вернутся знакомые фанатам лица, а режиссером остается Хван Дон Хек, который уже работает над потенциальными спин-оффами о вселенной Игры в кальмара.

Напомним, все серии Игры в кальмара 3 появятся на Netflix уже 27 июня.

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