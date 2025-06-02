Смешная ситуация: Роговенко признала, что помогла бывшему уехать во время войны

Блогер из Днепра Владислава Роговенко, которая сейчас живет в США, попала в очередной скандал. Она призналась в том, что заплатила за выезд своего бывшего из Украины во время полномасштабной войны.

Влада Роговенко о взятке за экс

Инфлюенсер устроила в Instagram рубрику Вопрос-ответ и признала, что дала взятку в $15 тыс., чтобы ее бывший смог покинуть пределы страны.

– Я неисправима, – прокомментировала это Роговенко.

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На видео, которое уже исчезло из сториз, блогер рассказывает о “смешной ситуации”, когда ради мамы своего бывшего парня помогла ему уехать из Украины.

– Ну, блин, ну, такой вот человек, понимаете? Боже, у меня аж давление поднялось. Откуда у вас такая информация, я не знаю. Вы что, наш сотрудник, что ли? Только наш коллектив знает такие вот пикантные подробности обо мне. Нет, ну слушайте, я это сделала только ради его мамы, я так скажу. Потому что я всегда с ней хорошо общалась, когда она позвонила с просьбой, я не смогла этой женщине отказать, – ответила Роговенко одному из подписчиков.

Позже она пояснила, что речь идет именно о бывшем парне, а не муже Александре, который также находится в США и с которым инфлюенсер уже разводится.

Напомним, что ранее Владислава Роговенко оказалась в базе сайта Миротворец за “распространение российской пропаганды”.

В прошлом году вместе с рядом других украинских блогеров она отреагировала на удар россиян по Охматдету, заявив, что “ненавидит власть с обеих сторон”.

А щось будемо робити з політичною аналітикою та дніпровськими шахрайськими офісами пані Роговенко та її чоловіка? @ServiceSsu pic.twitter.com/KaLMtxtGHQ — Уліч ???????? (@iamulyshhh) July 8, 2024

Роговенко вместе с двумя детьми проживает в США, соцсети ведет на русском языке, а ее муж в 2023 году записывал извинения после разговора с СБУ за распространение видео прилетов по Днепру.

Фото: Владислава Роговенко

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