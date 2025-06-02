Смешная ситуация: Роговенко признала, что помогла бывшему уехать во время войны
Блогер из Днепра Владислава Роговенко, которая сейчас живет в США, попала в очередной скандал. Она призналась в том, что заплатила за выезд своего бывшего из Украины во время полномасштабной войны.
Влада Роговенко о взятке за экс
Инфлюенсер устроила в Instagram рубрику Вопрос-ответ и признала, что дала взятку в $15 тыс., чтобы ее бывший смог покинуть пределы страны.
– Я неисправима, – прокомментировала это Роговенко.
На видео, которое уже исчезло из сториз, блогер рассказывает о “смешной ситуации”, когда ради мамы своего бывшего парня помогла ему уехать из Украины.
– Ну, блин, ну, такой вот человек, понимаете? Боже, у меня аж давление поднялось. Откуда у вас такая информация, я не знаю. Вы что, наш сотрудник, что ли? Только наш коллектив знает такие вот пикантные подробности обо мне. Нет, ну слушайте, я это сделала только ради его мамы, я так скажу. Потому что я всегда с ней хорошо общалась, когда она позвонила с просьбой, я не смогла этой женщине отказать, – ответила Роговенко одному из подписчиков.
Позже она пояснила, что речь идет именно о бывшем парне, а не муже Александре, который также находится в США и с которым инфлюенсер уже разводится.
Напомним, что ранее Владислава Роговенко оказалась в базе сайта Миротворец за “распространение российской пропаганды”.
В прошлом году вместе с рядом других украинских блогеров она отреагировала на удар россиян по Охматдету, заявив, что “ненавидит власть с обеих сторон”.
А щось будемо робити з політичною аналітикою та дніпровськими шахрайськими офісами пані Роговенко та її чоловіка? @ServiceSsu pic.twitter.com/KaLMtxtGHQ
— Уліч ???????? (@iamulyshhh) July 8, 2024
Роговенко вместе с двумя детьми проживает в США, соцсети ведет на русском языке, а ее муж в 2023 году записывал извинения после разговора с СБУ за распространение видео прилетов по Днепру.
Фото: Владислава Роговенко