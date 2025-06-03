Умер композитор Евгений Дога — автор вальса к фильму Мой ласковый и нежный зверь

Во вторник, 3 июня, в Молдове умер известный композитор Евгений Дога. Ему было 88 лет.

Дога писал музыку для кино, театра, балета, а также произведения для хоров, струнных и симфонических оркестров.

Евгений Дога умер на 89-м году жизни

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в день похорон композитора в стране будет объявлен траур.

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— Мы с грустью узнали о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли на мелодиях из фильма Мария Мирабела и плакали, слушая музыку из Лаутары. Знаменитый вальс из фильма Мой ласковый и нежный зверь сопровождает нас повсюду и мы узнаем композиции мастера с первых нот, — написала она.

Майя Санду подчеркнула, что Молдова “стала красивее и богаче” благодаря творчеству Евгения Доги.

— Мы прощаемся с ним с грустью, но и с благодарностью. Чтобы отдать дань уважения великому Евгению Доге, день похорон будет объявлен днем национального траура. Искренние соболезнования семье и всему народу, которые любили его и всегда будут хранить его в своих сердцах, — добавила президент.

Родные Евгения Доги уточнили, что композитор ушел из жизни сегодня в 13:20. Причину его смерти пока не разглашают. В то же время местные СМИ пишут, что Дога в течение 20 лет боролся с тяжелой болезнью.

Что известно о Евгении Доге

Евгений Дога был народным артистом Республики Молдова и СССР, лауреатом Государственной премии СССР, а также действительным членом Академии наук Молдовы.

Музыка композитора звучит в более чем 200 кинофильмах, среди которых Табор уходит в небо, Одиноким предоставляется общежитие, Валентин и Валентина, Королева Марго. Вальс Евгения Доги из фильма Мой ласковый и нежный зверь в 2016 году был признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века наряду с вальсами Энтони Хопкинса, Сергея Прокофьева и Иоганна Штрауса.

В 2014 году в интервью Укринформу Евгений Дога раскритиковал аннексию Крыма, назвав ее безосновательной с исторической точки зрения. Также он отметил, что Украина является европейским государством, народ которого имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

Фото: Евгений Дога

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