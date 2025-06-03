Теперь не Шайло: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя

Дочь голливудской экс-супружеской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, 19-летняя Шайло, взяла себе новое сценическое имя.

Об этом стало известно после мероприятия, которое девушка недавно посетила в Лос-Анджелесе, пишет People.

Какое имя использует дочь Джоли и Питта

В четверг, 29 мая, Шайло появилась на ужине, посвященном запуску коллекции модельера Изабель Марант в сотрудничестве с Net-A-Porter. Дочь актеров была хореографом музыкантки Luella, которая исполнила свой новый сингл Naïve.

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В пресс-релизе мероприятия девушка упоминается под новым именем — Ши Джоли (Shi Joli). Пока неизвестно, это псевдоним Шайло, или она официально сменила имя.

Напомним, что в прошлом году Шайло отказалась от фамилии звездного отца. Соответствующее заявление она подала в день своего 18-летия в мае. Согласно решению суда, девушка официально стала называться Шайло Джоли.

Дистанцировались от Брэда Питта решили и другие его дочери — Вивьен и Захара. На мероприятиях они представлялись лишь фамилией мамы.

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