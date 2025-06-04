Анджелине Джоли — 50: как голливудская бунтарка стала иконой гуманизма

Сегодня, 4 июня, актриса Анджелина Джоли празднует свое 50-летие.

Звезда, ставшая лицом Голливуда начала 2000-х, имеет насыщенную актерскую карьеру, громкую биографию, многодетную семью и четкую гражданскую позицию. В частности, она поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии.

Детство и семья Анджелины Джоли

Будущая звезда родилась в Лос-Анджелесе в семье актеров. Ее полное имя – Анджелина Джоли Войт. Отец знаменитости Джон Войт – лауреат Оскара, Золотого глобуса и BAFTA, а также один из самых популярных актеров 70–80-х. Именно он впервые взял десятилетнюю дочь на красную дорожку торжественной церемонии американской киноакадемии.

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На этом фото также можно заметить старшего брата Анджелины Джеймса Гейвена, с которым она была настолько близка, что попала в скандал. Их поцелуй на церемонии Оскара 2000 года стал одним из самых обсуждаемых моментов в истории киноиндустрии.

Впрочем, отношения внутри семьи были сложными. После развода родителей Джоли жила с матерью – актрисой Маршелин Бертран. Она умерла от рака яичников в 2007 году, когда ей было всего 56. По словам источников издания People, актриса “ценит процесс взросления, потому что ее мама ушла из жизни рано”.

Начало карьеры и первые фильмы Джоли

Свою первую роль Джоли сыграла еще в детстве – в комедии В поисках выхода (1982), где снимался ее отец.

Прорывом для юной звезды стал фильм Хакеры (1995), который хоть и не получил статуса кассового хита, но привлек внимание к актрисе. Именно здесь она познакомилась со своим первым мужем Джонни Ли Миллером.

Следующими громкими работами стали фильмы Джиа (1998), где она сыграла модель с тяжелой судьбой, получив Золотой глобус, а также Прерванная жизнь (1999), за который Джоли вручили Оскар. Так она официально стала новой звездой Голливуда, которая заставляла говорить о себе не только благодаря таланту, но и благодаря яркой внешности и скандальному поведению.

Среди фильмов, которые прославили актрису, стоит выделить блокбастер Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001), который сделал ее звездой приключенческих боевиков, драму Подмена (2008), за роль в которой ее номинировали на Оскар, и Малефисента (2014) – фэнтези от Disney, где Джоли исполнила главную роль.

Также она снимала авторское кино, в частности Непокоренный – о жизни американского спортсмена Луи Замперини, и Сначала они убили моего отца – о временах кровавого правления Красных кхмеров в Камбодже.

Анджелина Джоли – бунтарка Голливуда

Анджелина Джоли в молодости прославилась тем, что открыто говорила об экспериментах с наркотиками, носила медальоны с кровью своего второго мужа Билли Боба Торнтона, имела многочисленные татуировки и заявляла о своей бисексуальности. Она несколько лет была в отношениях с актрисой и моделью Дженни Шимицу.

Пресса неоднократно упоминала о ее склонности к самоповреждениям, любви к ножам и съемках в провокационных фотосессиях. Этот образ закрепился за Джоли до начала 2000-х, после чего она резко изменила публичный имидж.

Дети Анджелины Джоли и брак с Брэдом Питтом

У знаменитости шестеро детей. Трое биологических от актера Брэда Питта: Шайло Нувель (2006) и двойняшки Нокс и Вивьен (2008), и трое усыновленных – Мэддокс из Камбоджи, Захара из Эфиопии и Пакс из Вьетнама.

Питт и Джоли познакомились во время съемок боевика Мистер и миссис Смит (2005). После этого актер развелся с Дженнифер Энистон, и новообразованная пара стала самой обсуждаемой в мире.

Свадьба состоялась в 2014 году, однако уже в 2016-м Анджелина подала на развод. Причиной стал конфликт на борту частного самолета, во время которого Питт, по словам Джоли, агрессивно повел себя с сыном Мэддоксом.

После завершения длительного развода с Анджелиной Джоли в декабре 2024 года отношения Брэда Питта с детьми остаются напряженными. Источники сообщают, что актер практически не контактирует с ними.

Более того, Шайло официально отказалась от фамилии отца, ее сестры Захара и Вивьен также публично используют только фамилию матери. Пакс в частном посте ко Дню отца назвал Питта “козлом”, о чем сообщало издание Daily Mail.

В недавнем интервью GQ актер отметил, что завершение развода было для него, скорее, юридической формальностью, чем значимым событием, и что он чувствует себя стабильно и комфортно в личной жизни.

Общественная деятельность Анджелины Джоли и поддержка Украины

Анджелина Джоли более 20 лет активно занимается гуманитарной и правозащитной деятельностью. В 2001 году она стала посланницей доброй воли ООН.

Звезда посетила более 60 стран, поддерживала беженцев и пострадавших от конфликтов, включая Сирию, Афганистан, Судан, Венесуэлу. В октябре 2014 года королева Великобритании Елизавета II присвоила Джоли титул дамы за ее гуманитарную деятельность и вручила актрисе Большой крест ордена святого Михаила и святого Георгия.

В 2022 году Джоли приехала во Львов, чтобы встретиться с украинскими детьми, пострадавшими во время полномасштабной войны.

В мае 2025 года на Каннском кинофестивале Джоли упомянула украинскую писательницу Викторию Амелину среди погибших художников, которые не смогли завершить свои истории. Ее слова стали мощным обращением к международному сообществу.

– Никто из нас не наивен. Мы знаем, что многим художникам во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли свою жизнь, например, Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитая в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие выдающиеся художники, которые должны были бы быть сейчас с нами, – отметила знаменитость.

Кроме того, в 2023 году Джоли основала Maddox Jolie-Pitt Foundation, который помогает уязвимым сообществам в Камбодже. По информации источников, актриса планирует вернуться к активной благотворительной деятельности, поскольку ее дети стали более самостоятельными.

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