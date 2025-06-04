Евровидение 2026: Австрия выбирает город для проведения шоу

Австрия должна определить, какой город будет принимать Евровидение в 2026 году. Государственный вещатель ORF объявил о запуске процедуры отбора.

К участию в конкурсе приглашены все австрийские города и громады, которые готовы соответствовать требованиям Европейского вещательного союза. Подать документы можно до 4 июля.

Требования для проведения Евровидения 2026

Среди ключевых условий – наличие крытой арены, способной вместить не менее 10 тыс. зрителей, а также обеспечение ее полной доступности не менее чем на восемь недель: семь недель до финала конкурса и еще одну неделю после него.

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Кроме того, необходима международная транспортная доступность, достаточное количество гостиничных номеров в регионе, опыт организации масштабных мероприятий, а также возможность реализовать проект безопасно, эффективно и с соблюдением принципов устойчивого развития.

Процедура отбора предусматривает два этапа. Сначала подается заявление о заинтересованности, после чего кандидаты получают полный пакет документов для подготовки финальной заявки. Участие в следующем этапе возможно только при условии соответствия минимальным требованиям.

Города, которые уже проявили интерес

Несмотря на то, что ORF официально не публикует список кандидатов, ряд городов уже публично объявили о намерении побороться за право принимать конкурс.

Вельс и Линц ради этого готовы объединить усилия. Вельс планирует строительство новой арены, которую должны достроить к марту 2026 года на месте выставочного комплекса Messe Wels. Линц, расположенный рядом, обеспечит культурную программу и инфраструктуру для размещения гостей.

Вена считается одним из фаворитов. Столица уже принимала Евровидение 2015 на арене Wiener Stadthalle.

Грац предлагает сразу две локации: Stadthalle Graz и Schwarzl-Freizeit Zentrum. Подача заявки пока зависит от решений по финансированию на уровне городских властей.

В Инсбруке рассматривают спортивный комплекс OlympiaWorld, построенный к Олимпийским играм 1964 года. Город уже попадал в шорт-лист во время отбора Евровидения 2015.

Оберварт также подал заявку. Мэр Георг Рознер заявил, что город соответствует ключевым критериям. Однако техническое соответствие имеющейся площадки еще оценивается.

Среди других потенциальных претендентов – Санкт-Пельтен, Эбрайхсдорф и Премштеттен. Они рассматривают как стационарные сооружения, так и возможность строительства временной инфраструктуры.

Зато Клагенфурт и Зальцбург отказались от участия. В Клагенфурте отсутствует арена, которая соответствовала бы требованиям без дополнительных перестроек. В Зальцбурге признали, что имеющийся зал слишком мал для проведения конкурса.

Напомним, что государственный вещатель ORF в настоящее время работает в условиях жесткой экономии и уже считает расходы. В 2026 году, кроме Евровидения, вещатель также будет транслировать зимнюю Олимпиаду и чемпионат мира по футболу, что существенно повлияет на бюджет.

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