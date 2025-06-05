Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл расстались после семи месяцев отношений

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Ромео разорвал отношения с моделью и диджеем Ким Тернбулл после семи месяцев романа. Об этом рассказали друзья пары.

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл расстались

По словам инсайдеров, отношения Ромео и Ким “просто угасли” примерно через три недели после празднования 50-летия Дэвида Бекхэма, на котором не появились старший сын Бруклин и его жена Никола.

Несмотря на разрыв, Ромео и Ким остаются в хороших отношениях и даже посещают одни и те же мероприятия. Они были замечены в модном ресторане C в лондонском районе Мейфэйр уже после разрыва. Каждый пришел отдельно со своими друзьями, но покинули заведение они вместе.

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Отмечается, что расставание никак не связано со скандалом в семье Бекхэмов, в котором Ким фигурировала как потенциальная причина напряженности между Бруклином Бекхэмом и его женой Николой Пельтц с одной стороны и остальной семьей – с другой.

– Ромео и Ким – молоды, им было хорошо вместе, но на этом этапе жизни не всегда все длится вечно. Они решили расстаться, и все прошло мирно, – сказал один из друзей пары.

Ким присутствовала на многих празднованиях юбилея Дэвида: как в Майами, так и во время путешествия семьи во Францию, а также на праздничном ужине в ресторане Core в Лондоне. По данным источников, Дэвид и Виктория Бекхэмы очень благосклонно относились к ней и считали, что она делает Ромео счастливым.

Напряжение в семье Бекхэмов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ким стала причиной ссоры Бруклина и Ромео. Якобы старший сын Бекхэмов сначала встречался с ней и считал, что она просто пытается воспользоваться связями с его семьей.

Однако младший сын Бекхэмов Круз лично опроверг слухи в Instagram, отметив, что “Бруклин и Ким никогда не встречались”. Также стало известно, что она имела романтические отношения с Рокко Ричи, сыном Гая Ричи и Мадонны, с которым дружит Бруклин.

Близкие к семье источники также утверждают, что причиной конфликта между Бруклином и его родителями на самом деле является поведение Николь Пельтц. Они считают, что она часто инициирует ссоры перед семейными событиями, чтобы не позволить мужу принимать в них участие. Сами Дэвид и Виктория, по словам инсайдеров, скучают по старшему сыну и готовы принять его в любой момент.

Источник : Daily Mail

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