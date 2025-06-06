В Гонконге показывают оперу по мотивам ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме

В китайском Гонконге поставили оперу по мотивам спора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, который состоялся в феврале этого года в Белом доме. Шоу называется Трамп, президент-близнец.

Что известно о спектакле

Трамп, президент-близнец — это кантонская опера, сочетающая пение, актерское мастерство, боевые искусства и изысканные костюмы, и традиционно выполняется во время торжественных событий.

Спектакль показали в гонконгском театре Сицюй во время телефонного разговора президента США и лидера Китая Си Цзиньпина.

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Комедию написал драматург кантонской оперы Эдвард Ли. Ее премьера состоялась еще в 2019 году, но с тех пор сюжет несколько раз меняли. В последнюю версию оперы добавили сцену спора Трампа и Зеленского в Белом доме.

Un opéra satirique sur Trump et Zelensky présenté à Hong Kong Sur scène, un acteur jouant le Président américain se moque de la tenue du dirigeant ukrainien et lui tire dessus avec un pistolet à eau. pic.twitter.com/N3E612ytEb — Chroniques des conflits mondiaux (@Conflits_Chaine) 6 июня 2025 года История начинается с того, что дочери Трампа, Иванке, снится, что у ее отца есть брат-близнец по имени Чуань Пу из Китая. Когда Трампа похищают пришельцы с Марса, Иванка просит Чуаня на день заменить отца. В другой сцене двойник президента США ссорится с Зеленским из-за его одежды в Белом доме, и стреляет в него из водяного пистолета. После этого украинский лидер делает вид, что его ранили. Выступление проходит на фоне фотографий из реальных событий. По данным СМИ, зрители, среди которых много молодежи, взрывались смехом на протяжении оперы. Спектакль пользуется огромным спросом в Гонконге. Читайте также Мать Херсона: в Нью-Йорке показали отрывок из оперы о депортированных украинских детях

Источник : Reuters

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