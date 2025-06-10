Случайное признание: Бражко проговорился о романе с Квитковой

Звезда киевского Динамо Владимир Бражко, похоже, случайно раскрыл тайну своих отношений с блогером-миллионником Дашей Квитковой.

Слухи о романе, которые пара подогревает уже длительное время, наконец получили неожиданное подтверждение от самого футболиста.

Бражко подтвердил роман с Квитковой

В объектив оператора, снимавшего отправку молодежной сборной на Евро-2025, попал момент, когда девушка, похожая на Дашу, привезла Владимира к месту сбора на белом внедорожнике.

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Ведущий канала Взбірна Андрей Иолкин сначала пошутил, что это может быть мама футболиста. Однако когда пара обнялась и поцеловалась, он изменил свое мнение.

Иолкин не удержался и поинтересовался у Владимира Бражко, кто же его привез. Футболист, смутившись, сказал, что “девушка”.

Остается только ждать, осмелятся ли Владимир и Даша официально подтвердить свой роман после такого случайного, но красноречивого признания.

Слухи о романе Бражко и Квитковой

Разговоры о том, что спортсмен и инфлюенсер вместе, ходят в сети уже давно. Их видели вместе на публике, в частности на свадьбе футболиста Максима Дячука, где они держались за руки, а Владимир шептал что-то Даше на ушко.

Также Бражко публиковал в своих соцсетях фото, где держал кого-то за руку, что только усиливало предположения. Однако ни спортсмен, ни блогер до сих пор официально не комментировали свои отношения.

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