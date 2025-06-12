Всегда удивляет заказчиков: Павлик рассекретил неординарный пункт из своего райдера

Народный артист Украины Виктор Павлик рассекретил детали своего райдера, а также рассказал, какой пункт всегда удивляет организаторов его концертов.

Что входит в райдер Виктора Павлика

Певец признался, что во время гастролей всегда просит у организаторов предоставить ему кукурузное нерафинированное масло.

— В моем райдере есть то, что всегда удивляет заказчиков, и они каждый раз спрашивают: А зачем это вам? (улыбается). Это кукурузное нерафинированное масло. Именно нерафинированное, это важно, — отметил Виктор.

Павлик объяснил, что такое масло является полезным для голосовых связок. Перед выходом на сцену артист проводит специальный ритуал, который помогает ему настроиться на выступление.

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— Я ее держу во рту перед выступлением где-то 20 минут: разбалтываю и в это время мурлычу. Это очень хорошо влияет на голосовые связки. Она как бы смазывает их и подпитывает. Но должно быть обязательно кукурузное. Оливковое — это производство Испании, Италии или Греции. А вот кукурузное — наш украинский продукт, — поделился певец.

Что касается других пунктов райдера, то здесь Виктор Павлик отдает предпочтение привычному, проверенному набору.

— Остальное — все стандартное: закуски — рыбные и мясные, бутерброды, овощи, фрукты, напитки — фанта, кола, спрайт, водичка обычная, кофе, чай. Кроме масла, ничего неординарного больше нет, — добавил артист.

Ранее о своем райдере рассказывал Монатик. Интересно, что обязательным пунктом в списке требований певца являются Киндер-сюрпризы.

Фото: Виктор Павлик

Источник : Новый канал

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