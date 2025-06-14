От шоу в казино до парада в Вашингтоне: эволюция празднования дня рождения Трампа

Сегодня, 14 июня, президент США Дональд Трамп празднует свой 79-й день рождения. За десятки лет публичной жизни он успел сделать из своих именин настоящее шоу – от гигантских тортов и танцев с Кармен Электрой до тайных ужинов в собственном гольф-клубе.

Как менялся стиль празднования Трампа, почему он ждал именно этот год, и почему теперь на его день рождения выходят миллионы протестующих – рассказываем в материале Фактов ICTV.

Как Трамп праздновал день рождения в разные годы

В 1980-х Дональд Трамп делал ставку на зрелищность. На свое 42-летие в 1988 году он организовал вечеринку в казино Trump’s Castle, которую открыл 15-метровый космический корабль. Из дыма вышли танцоры с пародией на хит Bad Майкла Джексона, а телеграммы прислали президент Рейган, Лайза Минелли и Билли Кристал, вспоминает Observer.

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В 1990-м его празднование сопровождалось скандалом – журналиста-расследователя не пустили на вечеринку, а телезвезда Робин Лич появился на сцене из гигантского макета самолета Trump Shuttle. В 1993 году Трамп стал “королем Ренессанса”, а в 1994-м – Тарзаном финансовых джунглей.

На 50-летие в 1996-м Трамп получил торт в виде супергероя с символом доллара на груди, 600 золотых шариков взлетели с потолка, а звезда кабаре Эрта Китт исполнила для него Happy Birthday. Уже 59-й день рождения ему организовали в Trump Taj Mahal – с Памелой Андерсон и 4-метровым тортом. Сама Памела недавно рассказывала об этом случае в шоу Джимми Киммела.

Как президент Трамп изменил подход к празднованию

После избрания президентом США Дональд Трамп стал избегать чрезмерного внимания. В 2017 году его первый день рождения в Белом доме прошел на фоне стрельбы на бейсбольной тренировке республиканцев. Он отменил все мероприятия, а под Trump Tower активисты провели акцию #Sadbirthday, подарив ему символический билет в Россию, намекая на связи со страной-террористом.

В 2018 году празднование сместилось в Сингапур. Там Дональд Трамп получил торт накануне встречи с Ким Чен Ыном. А уже в 2020 году, когда пандемия и выборы наложились на празднование, поддержка со стороны фанатов вылилась в парады лодок и колонны грузовиков с флагами Trump во Флориде.

С 2021 года Трамп проводит дни рождения в клубе в Бедминстере, Нью-Джерси. Ужины в узком кругу, партии гольфа, максимум – поздравления в его соцсети. В 2023 году он вообще начал день с судебного заседания в Майами, а уже вечером, как всегда, вернулся в Бедминстер.

На 78-летие Трамп устроил настоящее шоу – митинг в Вест-Палм-Бич с тысячами гостей, гигантским тортом с красной кепкой MAGA и фигуркой себя за игрой в гольф.

– Самая большая вечеринка по случаю дня рождения, которую у меня когда-либо была, – цитировало политика и бизнесмена Politico.

Очередной праздник в статусе президента США

Нынешнее празднование – кульминация десятилетий ожидания. 14 июня в Вашингтоне состоится масштабный военный парад, посвященный 250-летию армии США.

В мероприятии примут участие более 6,7 тыс. военных, 28 танков Abrams, боевые машины Bradley, Stryker, артиллерия Paladin, лошади, служебные собаки, десантники Golden Knights.

Колонна пройдет по авеню Конституции – от 23-й до 15-й улицы. Ожидается авиашоу с бомбардировщиком B-25, P-51 Mustang и более 50 вертолетами. Завершится все вручением сложенного флага президенту, а Трамп лично приведет к присяге 250 новобранцев.

Специальная трибуна для Трампа устанавливается на Эллипсе, расходы оцениваются в $45 млн. Это крупнейший военный парад в США за последние десятилетия.

Протесты в день парада – что известно

В тот же день по всей стране состоится более 1 800 протестов в рамках акции No Kings (Никаких королей). Ее инициировали более 100 прогрессивных общественных организаций, протестующих против авторитаризма Трампа.

– Мы хотим создать контраст, а не конфликт, – заявила содиректор движения Indivisible Леа Гринберг в комментарии Axios.

Акции пройдут во всех 50 штатах, кроме столицы, чтобы избежать столкновений с парадом, ожидаются миллионы участников. Движение Women’s March организует карнавальные марши Kick Out the Clowns с клоунскими носами и баннерами Долой цирк MAGA.

Сам Трамп уже предупредил, что нарушение порядка “будет жестко пресечено”.

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