Финальный трейлер Игры в кальмара 3 сезон: игрок 456 хочет остановить игру

Стриминговый сервис Netflix обнародовал финальный трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара», который станет заключительным в франшизе. Напомним, что его премьера запланирована на 27 июня, так что ждать осталось недолго.

Игра в кальмара 3 – финальный трейлер

В финальном трейлере финального сезона шоу создатели сделали рекап сериала, вспомнив ключевых персонажей и моменты из первых двух сезонов.

Главный герой Сон Ги Хун, известный как игрок №456, возвращается в игру с единственной целью – положить конец кровавому соревнованию.

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– Я пытаюсь это остановить, – говорит Сон Ги Хун в конце двухминутного ролика.

В трейлере также звучит монолог игрока №149, которая обращается к Ги Хун.

– Ты винишь себя за все, что произошло? Плохие люди творят зло и живут в покое. Хорошие — страдают даже от мелочей. Но я до сих пор верю, что ты пришел нас спасти, — говорит она протагонисту.

Что известно о сериале Игра в кальмара 3

Финальный сезон будет состоять из семи серий. Во втором сезоне, вышедшем в декабре, зрители наблюдали, как разворачивалась борьба Сон Ги Хуна против организаторов игры изнутри, однако его попытки были сорваны загадочным Лидером.

Напомним, что сериал Игра в кальмара является самым популярным проектом Netflix за всю историю платформы. В начале июня шоураннеры показали полноценный трейлер Игры в кальмара 3, в котором намекнули на события, что будут происходить с главным героем.

В актерский состав вернутся знакомые фанатам лица, а режиссером остается Хван Дон Хек, который уже работает над потенциальными спин-оффами о вселенной Игры в кальмара.

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