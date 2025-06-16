Я это себе запретила: Тина Кароль призналась, от чего отказалась ради успеха

Певица Тина Кароль откровенно рассказала о личной цене успеха в музыкальной индустрии. Этим она поделилась на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Тина Кароль о друзьях в шоу-бизнесе

Один из участников встречи поинтересовался, что Кароль пришлось “убить” в себе, чтобы выжить в музыкальной индустрии. В ответ артистка призналась, что в мире шоу-бизнеса чувствует себя одинокой.

– Пришлось “убить” дружбу, стремление видеть в людях добро и дружить. Я себе это запретила. У меня нет друзей, у меня есть знакомые. И если вы спросите, как бы я провела вечер? Одна, – честно сказала Тина.

Она добавила, что именно так сможет не волноваться о том, что кто-то скажет лишнее или начнет обсуждать, как именно она проводит свободное время. В то же время певица отметила, что одиночество дало ей ресурс для саморазвития.

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– Больше появилось времени на самопознание, на расширение кругозора, на чтение книг и так далее. То есть я, честно вам скажу, успех – это одиночество, – резюмировала звезда.

Стоит сказать, что, хотя артистка и не имеет друзей в индустрии, зато имеет коллегу, всегда готовую ее подколоть. Речь идет о певице Оле Поляковой, с которой у Тины Кароль периодически возникают конфликты.

Ранее Полякова называла Кароль “известной похоронной плакальщицей” и “нервной крикухой”. Позже Тина рассказала, что Оля извинилась перед ней за свои слова.

Фото: КНУ им. Т. Г. Шевченко

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