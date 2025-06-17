Похорон Юрия Фелипенко: где и когда состоится прощание с актером

Екатерина Мотрич, жена актера и военного Юрия Фелипенко, который погиб на фронте, сообщила, когда состоится прощание с погибшим.

Похороны Юрия Фелипенко

В последний путь актера проведут в четверг, 19 июня, в Киеве. В 11:00 в помещении Театра на Подоле состоится церемония прощания для друзей и родных Юрия Фелипенко.

В 13:30 в Михайловский Златоверхий собор могут прийти все, кто хочет почтить память погибшего защитника.

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— Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня — стало бы утешением, — написала жена Юрия.

О гибели Юрия Фелипенко стало известно 15 июня. Ему было 32 года. В гражданской жизни Юрий был актером, играл в Театре на Подоле в Киеве. Он известен ролями в сериалах Обещание Богу, Цвет страсти, Отдел 44, Что делает твоя жена.

В ряды Вооруженных сил Украины Фелипенко присоединился в апреле 2024 года. Военный защищал наше государство в составе БпАК Ахиллес 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Фото: Юрий Фелипенко

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