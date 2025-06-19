Я тебя люблю: Джамала трогательно поздравила сына с 5-летием
Певица Джамала публично поздравила своего среднего сына Селима с днем рождения и показала, как он изменился. Сегодня, 19 июня, мальчику исполнилось пять лет.
Как Джамала поздравила сына с 5-летием
В сториз в Instagram артистка поделилась архивным снимком, на котором держит на руках еще совсем маленького Селима.
— Селиму — пять лет. Я тебя люблю, — написала Джамала.
Также Джамала показала свежее фото, на котором мальчик держит в одной руке воздушный шарик в виде цифры пять, а во второй — меч, который получил в подарок на день рождения.
— Мы точно победим, потому что у нас теперь есть меч! — добавила артистка.
Отметим, что Джамала является многодетной мамой. Вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым артистка воспитывает троих сыновей — 7-летнего Эмира, 5-летнего Селима и годовалого Алима.
Накануне именинница была в семье Инны и Тимура Мирошниченко. 18 июня старшей дочери супругов Мии исполнилось семь лет. По случаю праздника звездные родители поделились кадрами из семейного архива.