Еле продержался месяц: у певца JJ разбился кубок Евровидения 2025

Австрийский певец JJ, победивший на Евровидении 2025 в Базеле, случайно разбил свой трофей – хрустальный микрофон.

К слову, он уже не первый победитель песенного шоу, у которого происходили инциденты с хрупким кубком.

Победитель Евровидения 2025 JJ разбил трофей

Артист записал видео, в котором с юмором признался, что и его хрустальный микрофон не уцелел. Причем его предупреждали о возможной опасности.

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– Все говорили: Nemo сломали свой кубок, лучше будь осторожен, – подписал ролик JJ.

Видео, на котором певец показывает разбитый трофей, он дополнил липсинком под песню английской певицы Силлы Блэк Surprise, Surprise.

Кто еще разбивал кубок Евровидения

Это уже не первый случай, когда победители музыкального конкурса разбивают свои трофеи. В прошлом году аналогичная судьба постигла победителей от Швейцарии Nemo.

После объявления результатов Евровидения 2024 они исполняли победную песню The Code. Не сдерживая эмоций, артисты сели на сцену с трофеем в руках.

Однако во время выступления кубок случайно ударился о пол и разбился. Кроме того, в 2009 году свой хрустальный микрофон испортил норвежский артист Александр Рыбак. Чаще всего страдает самое тонкое место трофея, где ножка крепится к массивному микрофону.

Напомним, что в следующем году именно Австрия будет принимать Евровидение 2026, и ориентировочная сумма организации может превысить €30 млн. Это уже в третий раз страна будет проводить у себя песенный конкурс. До этого победу ей приносили Удо Юргенс в 1966 году и Кончита Вурст в 2014-м.

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