Не стремится выставлять себя напоказ: Джеджула рассказал о третьей жене

Телеведущий Андрей Джеджула, у которого недавно родилась дочь Эмилия, рассказал о своей третьей жене и признался, почему скрывает ее от публики.

Кто третья жена Джеджулы

По словам шоумена, его избранница не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, а также она не стремится “выставлять себя напоказ”. Джеджула говорит, что сознательно решил публично не делиться своей личной жизнью, однако теперь он готов понемногу приоткрывать завесу.

— Мы официально женаты — и это пока все, что могу сказать. А дальше будет, как в фильме про Бенджамина Баттона: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. В этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни — не делился ею публично. Не скрывал жену — это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует, — сказал ведущий.

Джеджула о партнерских родах

Шоумен, который 22 июня стал отцом в третий раз, признался, что присутствовал на партнерских родах. Его жена рожала в столичном роддоме № 1.

Сейчас смотрят

— На этот раз я превзошел себя — часть родов пришлось принимать самостоятельно. Я делал все, что мог: физически поддерживал жену, морально подбадривал. После родов она сказала: Не ожидала от тебя такого. Думала, ты будешь стоять где-то за головой, а ты стал передо мной — на месте врача. Я действительно оказался в самой активной точке процесса — и был полноценным участником процесса, — поделился Андрей.

Ведущий добавил, что беременность не стала для них с женой неожиданностью, это был осознанный и запланированный шаг в их жизни.

— Эмилия была желанным и ожидаемым ребенком. И дело не только в том, что жена “хотела ребенка”, а в том, как она относится к детям в целом — с невероятной любовью, энергией и терпением. Она не просто это демонстрирует — она этим живет, — сказал он.

Отметим, что Андрей Джеджула теперь является многодетным отцом. Ведущий воспитывает 16-летнего сына Даниэля от певицы Санты Димопулос. Парень уже год живет с отцом.

Также у шоумена есть 4-летняя дочь Аделина, которая родилась в браке с Юлией Леус. Джеджула проводит с девочкой три дня в неделю.

Фото: Андрей Джеджула

Источник : Обозреватель

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.