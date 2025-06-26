Хижняк объяснила, как ее лицо попало в ролик Белого дома о налогах

Украинская актриса Антонина Хижняк с юмором отреагировала на появление женщины, очень похожей на нее, в ролике Белого дома. Звезда сериала Поймать Кайдаша отметила, что видео, которое стало вирусным в соцсетях, “ей прислали более сотни раз”.

Антонина Хижняк объяснила, как “попала в ролик” Трампа

На своей странице в Instagram Антонина опубликовала шутливое объяснение того, как ее лицо оказалось в видео о налогах, которое распространил Белый дом. Судя по нему, в администрации президента США заигрались с ИИ.

Главной героиней в видео с объяснением является сама актриса, в частности, в образе Дональда Трампа. Для этого она использовала цифровую маску.

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Диалог начинается с того, что “Трамп” звонит Антонине, спрашивает, есть ли у нее костюм, а затем говорит, что ему “нужно ее лицо”. Хижняк отвечает, что ей нужно пять комплексов Patriot. “Президент США” соглашается на выдвинутые условия, но после того как кладет трубку, вздыхая, многозначительно произносит: Ukrainians (Украинцы).

Реакция сети на видео Антонины Хижняк

В комментариях оценили ролик актрисы. В частности, ее поддержали коллеги Анна Саливанчук и Наталья Денисенко.

Не растерялась, малышка, обожаю, – написала Саливанчук.

Ты – просто гений, – добавила Денисенко.

Также подписчикам понравился намек на скандальную историю с костюмом Зеленского на встрече в Белом доме. Фолловеры добавляют, что очень ждут комплексы Patriot.

Фото: Антонина Хижняк

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