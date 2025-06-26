Надо строго наказывать: Сергей Кисель о публичных людях, которые выступают на русском

Звезда драмы БожеВільні Сергей Кисель рассказал, как относится к публичным людям, которые на четвертый год войны в Украине продолжают выступать или вести соцсети на русском языке.

Также актер объяснил, почему, имея отсрочку от военной службы, он готовится к возможности быть призванным.

Кисель о языке РФ и военной службе

Сергей считает, что публичные люди не имеют права нести русский язык в общество, и за это их нужно наказывать. Звезда фильма БожеВільні прокомментировал скандал с Веркой Сердючкой, которая выступала в Киеве с русскоязычным репертуаром.

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— Я видел комментарии Данилко, что его песни нереально перевести и тому подобное. Так не пой! Публичные люди, актеры, лидеры мнений, блогеры не имеют права нести Россию в массы. Блин, или выезжайте из страны туда, где вам хорошо, как Ани Лорак (которой недавно дали гражданство России), Таисия Повалий и т.д., — сказал он.

По словам актера, украинцы должны полностью искоренять из себя русский язык и культуру. При этом важно развивать украинскую культуру, поскольку РФ пытается ее беспощадно уничтожить.

— Я считаю, что за русский язык от публичных людей надо очень строго наказывать. Штрафами, санкциями, запретами. Например, не попоет год, посидит без денег, тогда, возможно, задумается, — добавил Кисель.

Сергей признался, что имеет отсрочку от военной службы, поскольку является отцом троих несовершеннолетних детей. В то же время актер не исключает, что когда-то ему придется стать на защиту Украины с оружием в руках, и он готовится к этому.

— Мы не имеем столько населения, сколько имеет РФ, которое они тянут из всех дыр, чтобы идти на нас воевать. Люди заканчиваются, и кто-то должен их заменять. Поэтому, конечно, если мне придется, я готовлюсь к этому. В первые дни войны я был в военкомате. Ну кто, если не мы? Ну не приедут же те, которые уехали, правда? Посидели три года и сказали: Ой, бл*ха, а наверное надо ехать домой и идти на войну. Этого не будет. А ресурс заканчивается ежедневно, — добавил Кисель.

Фото: Сергей Кисель

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