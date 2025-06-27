Стали супругами до церемонии в Венеции: подробности свадьбы Безоса и Санчес

Основатель Amazon Джефф Безос и телеведущая Лорен Санчес официально расписались в США еще до громкой трехдневной свадебной церемонии в Венеции. Об этом СМИ сообщили различные источники. Супруги также подписали брачный контракт на миллионы долларов.

Джефф Безос и Лорен Санчес поженились

Несмотря на праздничный антураж на острове Сан-Джорджо-Маджоре, церемонии росписи в Италии у влюбленных не было – пара не подавала соответствующего запроса на регистрацию в органах власти Венеции. По итальянскому законодательству это является обязательным условием для граждан США, которые планируют заключить брак в стране.

– Брак за границей часто не признается в США или может повлечь за собой юридические сложности. Поэтому, скорее всего, они уже заключили гражданский брак в Соединенных Штатах, – пояснил один из ведущих юристов Флориды.

Также три известных адвоката по разводам подтвердили, что пара подписала подробный брачный договор. Отмечается, что его действие рассчитано на любую юрисдикцию. Однако сам процесс развода возможен только в штате постоянного проживания супругов – сейчас это Флорида, где Безос приобрел три дома на элитном острове Индиан-Крик.

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Чтобы вступить в брак в Венеции, американцы должны получить и подписать присягу перед консульским офицером США в Италии об отсутствии юридических препятствий для регистрации. Также необходимо пройти нотариальное оформление в посольстве или консульстве.

Никаких признаков того, что Безос и Санчес прошли эту процедуру, пока нет. По словам источников из горсовета Венеции, ни одно муниципальное учреждение не задействовано в церемониях пары, и ни одно общественное пространство не было зарезервировано для свадьбы. Ранее местные активисты устроили многочисленные акции протеста с требованием прекратить использование культурного наследия для проведения элитных вечеринок.

Кто приехал на свадьбу Безоса и Санчес

Несмотря на это, празднование не обошлось без звездных гостей. Вечером четверга, 26 июня, Безос и Санчес прибыли на приветственный ужин в Венеции в компании сестер Кардашьян и их матери Крис Дженнер, ведущей Опры Уинфри и актера Орландо Блума, который был без Кэти Перри на фоне новости о разрыве отношений.

К празднованию также присоединились соседи новоиспеченных супругов из Майами – дочь действующего президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми.

Ранее стало известно, что Безос перенес празднование из исторического здания Scuola Grande della Misericordia в Арсенал – комплекс с усиленной охраной, который когда-то служил корабельной верфью.

Источник : PageSix

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