Она сказала “yes”: старшая дочь Поляковой выходит замуж

Старшая дочь певицы Оли Поляковой собралась замуж. Мария получила предложение от своего бойфренда-иностранца в романтической атмосфере во время прогулки на яхте.

Маша Полякова обручилась

Видео с предложением руки и сердца девушка опубликовала в своем Instagram. Ее избранник, которого зовут Эден Пассарелли, обратился к ней с трогательной речью на английском языке, держа в руках букет из роз и хризантем.

– Мария Вадимовна Полякова, когда ты впервые появилась в моей жизни, даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что мы когда-нибудь будем сидеть здесь вместе. Каждый день, проведенный с тобой, каждое утро, когда я просыпался рядом с тобой, каждый раз, когда я заглядывал в твои глаза и видел в них тепло, я думал: вау, эта женщина действительно одна из немногих необыкновенных людей на этой планете. И если я не буду с ней, то никто не будет. Поэтому, Мария, сделаешь ли ты меня самым счастливым мужчиной, согласившись стать моей женой? – спросил парень.

В ответ на это Маша сказала только одно слово – yes, то есть да. Пара обменялась признанием в любви, Эден надел избраннице кольцо, сказав, что хочет стареть вместе.

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Об Эдене Пассарелли известно не много – он из США и играет на бас-гитаре. У Марии также есть своя группа.

Ранее Маша Полякова была в отношениях с парнем по имени Никита. Пара жила вместе, и девушка успела познакомиться с его родителями. Поэтому некоторых подписчиков Марии удивили кардинальные изменения в ее жизни. Впрочем, большинство фолловеров просто поздравляет влюбленных и радуется за них.

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