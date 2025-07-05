Опора в темные времена: ведущие ICTV о силе поддержки семьи

Украинцы живут во времена, когда каждый новый день испытывает на прочность, а враг постоянно терроризирует и пытается нас сломать. Киев и другие города пережили очередную массированную российскую атаку, в результате которой есть жертвы и пострадавшие.

После таких событий крайне важно позаботиться о себе и своих близких, ведь именно семья дает нам силы жить и идти вперед, несмотря ни на что. Родные — это не просто люди, которые всегда рядом, это тепло воспоминаний, поддержка в самые темные моменты, радость от совместных мгновений и несокрушимая вера друг в друга.

Ведущие ICTV о поддержке родных

Ведущие телеканала ICTV и программы Вікна-новини поделились, что для них значит семья и как близкие люди помогают им переживать такие страшные ночи, как сегодня.

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Например, для Вадима Карпьяка семья — это ежедневные звонки к детям и жене, которые из-за войны временно живут за границей, в безопасности, но так далеко от дома.

Для Ореста Дрималовского, который сейчас защищает Украину на фронте, семья — это побратимы, с которыми он делит все: от хлеба до борьбы за свободу.

Для Яны Брензей семья – это крепкие объятия.

А для Анастасии Мазур родные люди – это точка опоры и островок безопасности в нынешнем бурном мире.

У Татьяны Высоцкой семья ассоциируется с ощущением, когда ты среди своих, а под окнами растут посаженные родителями цветы.

А для кого-то семья — это постоянное волнение за близких, которые остались в оккупации, и непрестанная молитва за их возвращение.

Эти видео — о том, чтообъединяет нас ежедневно. О звонках родным, о сообщениях с фронта, о надежде на воссоединение с теми, кто далеко. О смехе детей, семейных традициях, которые мы бережем, и даже о тех, кто стал частью нашей семьи — волонтерах, соседях, друзьях, которые поддерживают в самые сложные времена.

Каждая история ведущих — это частичка Украины и граждан, которые держатся вместе, несмотря на войну, расстояние и потери.

Напомним, что StarLight News вместе с Реактивной Почтой открыли сбор на 7 макетов М777 на сумму 175 тыс. грн. Присоединяйтесь и превращайте свою ярость в донаты для украинских военных, которые ежедневно защищают нас и отражают вражеские атаки.

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