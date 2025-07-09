Бражко подтвердил отношения с Квитковой в день ее рождения

Футболист киевского Динамо Владимир Бражко официально подтвердил отношения с блогером-миллионником Дашей Квитковой.

23-летний спортсмен сделал это по случаю дня рождения возлюбленной. Сегодня, 9 июля, Квитковой исполнилось 27 лет.

Как Бражко поздравил Квиткову с 27-летием

В сториз в Instagram Владимир поделился селфи, на котором позирует вместе с Дашей. На снимке блогерша склонила голову на плечо футболиста.

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— С днем рождения, моя любимая, — мило обратился Бражко к Квитковой, дополнив публикацию смайликами с объятиями и красным сердцем.

Ранее футболист и блогерша подогревали слухи о своем романе, однако официально это не комментировали.

В конце мая Бражко и Квиткова засветились вместе на свадьбе футболиста Максима Дячука. Также они публиковали в соцсетях фото, где держат друг друга за руку, но никаких отметок не ставили.

Недавно Владимир проболтался о романе с Дашей, когда в составе молодежной сборной отправлялся на Евро-2025. По словам инсайдеров, пара встречается уже несколько месяцев.

Фото: Даша Квиткова, Владимир Бражко

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