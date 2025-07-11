Людині потрібна людина: Тина Кароль презентовала чувственную песню об отношениях
Тина Кароль презентовала чувственную песню Людині потрібна людина, а также клип к ней. Артистка спела о важности отношений и эмоциональной близости в жизни каждого из нас.
Тина Кароль — Людині потрібна людина
По словам артистки, в эпоху цифровизации, когда одиночество часто становится новой нормой, ее новая песня напоминает слушателям, что каждому человеку рядом нужен человек.
— Это песня об отношениях между двумя, о силе прикосновения, объятий, об эмоциональной безопасности, которую дает только родной человек. Я счастлива спеть эту песню, потому что такие глубокие смыслы остаются на годы с людьми, и такие песни становятся хитами, у которых нет моды или времени, — прокомментировала премьеру Кароль.
В комментариях поклонники отметили, что песня Людині потрібна людина получилась очень душевной, трогательной и глубокой. А клип, который был снят в Киеве, гармонично дополнил композицию Тины Кароль.
- Тина попала в самое сердце! Мурашки по коже.
- Это очень чувственно и нежно!
- Очень содержательная песня. Глубокая, чувственная, смелая.
- Голос невероятный, песню запоминаешь с первого раза. Браво!
- Душевная песня. Хороший текст и современная музыка. Чувственное исполнение Тины.
- Песня касается души. Очень красиво и чувственно, — пишут в комментариях.
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