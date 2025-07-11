Людині потрібна людина: Тина Кароль презентовала чувственную песню об отношениях

Тина Кароль презентовала чувственную песню Людині потрібна людина, а также клип к ней. Артистка спела о важности отношений и эмоциональной близости в жизни каждого из нас.

Тина Кароль — Людині потрібна людина

По словам артистки, в эпоху цифровизации, когда одиночество часто становится новой нормой, ее новая песня напоминает слушателям, что каждому человеку рядом нужен человек.

— Это песня об отношениях между двумя, о силе прикосновения, объятий, об эмоциональной безопасности, которую дает только родной человек. Я счастлива спеть эту песню, потому что такие глубокие смыслы остаются на годы с людьми, и такие песни становятся хитами, у которых нет моды или времени, — прокомментировала премьеру Кароль.

Сейчас смотрят

В комментариях поклонники отметили, что песня Людині потрібна людина получилась очень душевной, трогательной и глубокой. А клип, который был снят в Киеве, гармонично дополнил композицию Тины Кароль.

Тина попала в самое сердце! Мурашки по коже.

Это очень чувственно и нежно!

Очень содержательная песня. Глубокая, чувственная, смелая.

Голос невероятный, песню запоминаешь с первого раза. Браво!

Душевная песня. Хороший текст и современная музыка. Чувственное исполнение Тины.

Песня касается души. Очень красиво и чувственно, — пишут в комментариях.

Накануне дуэтную работу представили Надя Дорофеева и Позитив. Артисты, которые ранее выступали в составе группы Время и Стекло, снова объединились, чтобы порадовать поклонников песней Смак-печаль.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.