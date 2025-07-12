Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона в элегантном образе

В субботу, 12 июля, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на женском финале Уимблдонского теннисного турнира. Она вручила трофей победительнице соревнования и в очередной раз засвидетельствовала свою поддержку престижному спортивному мероприятию.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Принцесса Уэльская появилась на Уимблдоне

Нынешний визит на Уимблдон стал первым для принцессы Кэтрин в этом сезоне. Она прибыла на турнир в хорошем настроении и сопровождалась председателем совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Дебби Джеванс. С 2016 года Кейт Миддлтон является официальной покровительницей клуба и традиционно участвует в церемониях награждения.

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Принцесса наблюдала за матчем между американкой Амандой Анисимовой и полькой Игой Свентек из королевской ложи центрального корта. После завершения игры она вручила чемпионке трофей.

Для события Кейт Миддлтон выбрала изящный наряд в светлых тонах: жакет с накладными карманами, плиссированную шифоновую юбку и замшевые туфли-лодочки. Ее образ дополнила дизайнерская сумка-тоут Anya Hindmarch стоимостью 950 фунтов стерлингов. На лацкане жакета принцесса закрепила традиционный Уимблдонский бант — символ клуба в фиолетово-зеленой гамме.

В королевской ложе Кэтрин присоединилась к леди Хелен Тейлор — дочери герцога и герцогини Кентских, которая также является активной поклонницей тенниса.

Присутствие принцессы Уэльской на Уимблдоне остается важной частью королевской традиции поддержки британского спорта.

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