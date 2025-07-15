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Ко Дню Государственности: ведущие ICTV2 зачитали стих защитницы Украины

Ведучі Ранок у великому місті
Фото: ICTV

Ко Дню Украинской Государственности, который отмечается 15 июля одновременно с годовщиной крещения Руси – Украины, в эфире ICTV2 прозвучал стих военнослужащей Кристины Панасюк.

Поэзия дополнила смысл даты, напоминающей о нашем историческом выборе, собственной идентичности и борьбе за независимость, которая продолжается и сегодня.

Стих ко Дню Украинской Государственности

Ведущие программы Ранок у великому місті зачитали поэтические строки, которые звучат как воспоминание о довоенной жизни. Вместе с тем, их наполняет вера в победу.

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– Я вижу счастливое будущее всех поколений. Цветущую, вдохновенную, единую мою Украину! – вдохновенно продекламировали Юлия Зорий, Григорий Герман и Александр Швачка.

К слову, программу «Утро в большом городе» с 14 июля можно увидеть не только в будние дни в 7:00 на ICTV2, но и на YouTube-канале.

Кто такая Кристина Панасюк

Автор стихотворения Кристина Панасюк – музыкант, учительница и волонтер. Еще подростком она начала писать песни.

С 2014 года ездила в зону боевых действий на Востоке как певица и волонтер. В 2023-м вступила в ряды ВСУ. Сейчас служит с позывным Счастье в 126-й бригаде территориальной обороны морской пехоты.

Благодарность украинцам на фронте и в тылу по случаю праздника выразил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что настоящая государственность – это поступки украинцев, которые, несмотря на войну, держатся, работают и помогают друг другу.

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