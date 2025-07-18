Мортал Комбат 2: Джонни Кейдж должен спасти мир

Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый официальный трейлер фильма Мортал Комбат 2 (Mortal Kombat 2) – продолжение киноадаптации легендарной серии видеоигр.

Мортал Комбат 2 — официальный трейлер

В центре внимания нового трейлера – персонаж Джонни Кейдж, которого сыграл Карл Урбан. Фанаты Властелина колец помнят его по роли Эомера.

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Кейдж отошел от актерской деятельности, вместо этого попав в мир кровавых противостояний без правил.

Сюжет Mortal Kombat 2 продолжает историю первого фильма 2021 года и рассказывает о чемпионах, которые хотят остановить темное правление Шао Кана, несущее угрозу Земному царству и его защитникам.

Премьера фильма в Украине запланирована на 23 октября 2025 года.

Мортал Комбат 2 — актерский состав

Кроме Карла Урбана, в фильме снялись Аделин Рудольф в роли принцессы Китаны, Джессика Макнейми вернется к роли Сони Блейд, Джош Лоусон превратится в Кано, Луди Лин — в Лю Канга, Таданобу Асано — в Рейдена, Джо Таслим сыграет Саб-Зиро, а Хироюки Санада — Скорпиона. Также в фильме появится Мартин Форд в роли Шао Кана, и фанаты увидят немало хорошо знакомых персонажей.

Режиссером ленты снова стал Саймон Мак-Квойд, а сценарий написал Джереми Слейтер.

Первые кадры фильма были представлены еще в апреле на CinemaCon, где студия пообещала “невероятные бои, эпические сражения и несколько фаталити”.

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