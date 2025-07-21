Растущая Луна в июле 2025: когда начинать новые дела

В июле 2025 года Луна дважды будет входить в фазу роста, открывая пространство для новых начинаний, реализации идей, знакомств и личного развития.

Растущая Луна — это фаза, когда ночное светило постепенно увеличивает свою яркость, и вместе с ней растет наша жизненная энергия. Этот период считается благоприятным как для планирования, так и для активных действий.

Когда будет растущая Луна в июле 2025 года

В июле растущая фаза продлится с 1 по 9 июля, с первой четвертью 3 июля. Затем будет полнолуние, спад и новолуние, а с 25 по 31 июля — спутник Земли снова будет расти.

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Растущая Луна в июле 2025 года — что можно и нельзя делать

1-3 июля — энергетика этого периода способствует развитию начатых в новолуние проектов. Постепенно увеличивайте физические и интеллектуальные нагрузки, устанавливайте новые связи. Используйте это время для обучения и освоения новых навыков. Однако обратите внимание на равномерное распределение энергии между различными сферами жизни.

4-8 июля — период максимальной активности перед полнолунием. Направляйте высокий уровень энергии на важные дела, концентрируйтесь на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Можно заниматься как творческой, так и интеллектуальной деятельностью. Однако не забывайте об отдыхе.

25-31 июля – период восстановления жизненных сил, энергии и выносливости. Эмоциональное состояние будет более стабильным, появится ясность мышления и решимость превращать планы в конкретные действия. Повысится способность к обучению и усвоению новой информации.

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