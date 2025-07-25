Весила 39 кг: Инна Мирошниченко вспомнила об экспериментах над собой

Многодетная мама и адвокат Инна Мирошниченко вспомнила, как экспериментировала со своей внешностью.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко призналась, что у нее был период, когда она просто «ненавидела свое тело».

Инна Мирошниченко об экспериментах с внешностью

Блогерша поделилась, что перечитывала скандалы с пластическим хирургом, который уродовал пациенток, и вспомнила, как относилась к себе. Как-то Инна так сильно похудела, что стала весить всего 39 кг.

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– И все равно считала себя толстой. Вспоминаю, как не любила смотреть в зеркало. Как подростком сравнивала себя с другими и всегда думала, что я страшная. Вспоминаю, как почти всю жизнь считала, что во мне все не так, – откровенно написала Мирошниченко.

Она добавила, что даже шрам от операции считала уродливым, а не напоминанием о спасенной жизни.

Инна Мирошниченко о принятии себя

Сейчас мама четверых детей осознает, насколько счастлив человек, когда любит себя. Правда, иногда для достижения этого состояния приходится пройти через ряд испытаний.

– Кто-то через психологические и возвращение к детским травмам, разговоры с собой глаза в глаза. Кто-то через тяжелые операции, реабилитации и длительную работу. Но насколько важным для ощущения покоя является гармония с собой и своим телом… Это как бы база, благодаря которой мы можем цвести и развиваться, – размышляла жена звездного ведущего.

Инна Мирошниченко и сейчас продолжает работать над собой, в частности через спорт. В сториз она нередко демонстрирует, что ее домашние тренировки проходят не в одиночестве.

Напомним, что прошлым летом Тимур и Инна Мирошниченко удочерили девочку по имени Ангелина. Кроме нее родители воспитывают приемного сына Марселя, который пополнил семью два года назад, а также двух кровных детей – Мию и Марка.

Недавно Инна делилась, что ее дети не понимают русского языка, и она этим очень гордится.

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