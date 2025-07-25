Єдині новини в цифрах: чего достиг телемарафон за первые полгода 2025

Национальный марафон Єдині новини остается ключевым инструментом информационного противостояния Украины российской пропаганде и укрепляет доверие зрителей.

Покрытие и доверие

По состоянию на первое полугодие 2025 года телемарафон Єдині новини смотрят 7,5 млн украинцев в возрасте от 18 лет, полугодовая доля проекта составляет 6,5% (18+, города 50 тыс.+).

Контент марафона активно используется другими СМИ: 69,7 млн контактов с аудиторией получено через цитирование в украинских медиа.

Сейчас смотрят

С начала года Єдині новини реализовали 37 общенациональных социально важных промо-кампаний, посвященных поддержке Сил обороны, рекрутингу, ветеранам, детям, противодействию насилию и равным правам, противодействию вербовке, онлайн-безопасности населения и т. д.

Пять специальных промо-кампаний было инициировано и реализовано непосредственно самим марафоном: Выстоим вместе, Знаки силы и чести, Единые в вере в Украину, Друзья ДШВ, кампания к 80-й годовщине победы над нацизмом.

Всего за шесть месяцев было реализовано более 205 социальных роликов, которые транслировались в эфире марафона 21 500 раз – это 10 800 минут эфирного времени. Всего за время существования телемарафона было показано более 1957 социальных роликов.

В рамках марафона отмечаются ключевые даты национальной памяти, которые сопровождаются эфирными и промо-активностями: День Соборности, День памяти Героев Крут, День военного журналиста, День Героев Небесной Сотни, Международный день борьбы за права женщин и т.д.

Тематические стримы

Телемарафон Єдині новини с начала своего существования определил поддержку важных и чувствительных для общества тем как одну из основ своей информационной политики:

Единство — фронт и тыл, поддержка Сил обороны;

Равенство — ветераны, безбарьерность, дети, гендерное равенство;

Развитие — реформы, поддержка бизнеса и экономики, культура.

Digital-площадки марафона

При 33 тыс. опубликованных материалов digital-охват телемарафона Єдині новини демонстрирует стабильную и уверенную динамику роста. За отчетный период охват диджитал-площадок достигает 554 млн просмотров.

Поддержка Сил обороны Украины

Помощь Силам обороны — это неотъемлемая часть функционирования марафона. За первое полугодие 2025 года команды Единых новостей собрали более 80 млн грн на военные и гуманитарные нужды.

Сборы проводятся на постоянной основе в эфирах медиакомпаний-производителей марафона: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Мы – Украина и Inter Media Group.

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