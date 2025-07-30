P. Diddy может получить президентское помилование – подробности
Президент США Дональд Трамп серьезно размышляет над полным президентским помилованием для рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy.
До оглашения приговора по делу против Комбса остается менее двух месяцев.
Помилование для P. Diddy – что известно
По информации источников в администрации президента, вопрос помилования рассматривается как реальный сценарий. И хотя в Белом доме официально не комментируют, был ли подан запрос на помилование, инсайдеры отмечают: окончательное решение будет зависеть только от личной подписи Трампа.
Сторона защиты Шона Комбса пока не принимает активного участия в процессе получения помилования и отказывается комментировать ситуацию. Зато несколько человек из его личного и профессионального окружения активно обращаются к администрации с призывами вмешаться в дело.
Дело Шона P. Diddy Комбса
Шон Комбс был арестован в сентябре 2024 года. С тех пор ему неоднократно отказывали в возможности внесения залога в размере $50 млн. Сейчас он находится в центре временного содержания в Бруклине.
В начале июля суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в транспортировке лиц с целью проституции. В то же время Комбса оправдали по более серьезным обвинениям в сексуальной торговле и сговоре.
Приговор должен быть оглашен 3 октября. Ожидается, что наказание составит от двух до трех лет, с учетом уже отбытого срока. Адвокаты артиста, которых в команде насчитывается десять, вероятно, сразу подадут апелляцию.
На этой неделе защита вновь обратилась в суд с просьбой об освобождении P. Diddy под залог до вынесения приговора — с установленными ограничениями на поездки и контакты. Впрочем, по сообщениям СМИ, общей позиции с прокуратурой достигнуто не было.
Отношения Трампа и Комбса
Шон Комбс и Дональд Трамп знакомы уже много лет. В 2012 году Трамп назвал музыканта “хорошим другом”. Однако во время первого президентского срока Комбс стал его активным критиком и поддержал Джо Байдена на выборах 2020 года.
Теперь, несмотря на напряженные отношения, вопрос помилования снова на повестке дня. По словам источников, решение президента остается “на паузе”, но может быть принято в любой момент.