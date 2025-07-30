P. Diddy может получить президентское помилование – подробности

Президент США Дональд Трамп серьезно размышляет над полным президентским помилованием для рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy.

До оглашения приговора по делу против Комбса остается менее двух месяцев.

Помилование для P. Diddy – что известно

По информации источников в администрации президента, вопрос помилования рассматривается как реальный сценарий. И хотя в Белом доме официально не комментируют, был ли подан запрос на помилование, инсайдеры отмечают: окончательное решение будет зависеть только от личной подписи Трампа.

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Сторона защиты Шона Комбса пока не принимает активного участия в процессе получения помилования и отказывается комментировать ситуацию. Зато несколько человек из его личного и профессионального окружения активно обращаются к администрации с призывами вмешаться в дело.

Дело Шона P. Diddy Комбса

Шон Комбс был арестован в сентябре 2024 года. С тех пор ему неоднократно отказывали в возможности внесения залога в размере $50 млн. Сейчас он находится в центре временного содержания в Бруклине.

В начале июля суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в транспортировке лиц с целью проституции. В то же время Комбса оправдали по более серьезным обвинениям в сексуальной торговле и сговоре.

Приговор должен быть оглашен 3 октября. Ожидается, что наказание составит от двух до трех лет, с учетом уже отбытого срока. Адвокаты артиста, которых в команде насчитывается десять, вероятно, сразу подадут апелляцию.

На этой неделе защита вновь обратилась в суд с просьбой об освобождении P. Diddy под залог до вынесения приговора — с установленными ограничениями на поездки и контакты. Впрочем, по сообщениям СМИ, общей позиции с прокуратурой достигнуто не было.

Отношения Трампа и Комбса

Шон Комбс и Дональд Трамп знакомы уже много лет. В 2012 году Трамп назвал музыканта “хорошим другом”. Однако во время первого президентского срока Комбс стал его активным критиком и поддержал Джо Байдена на выборах 2020 года.

Теперь, несмотря на напряженные отношения, вопрос помилования снова на повестке дня. По словам источников, решение президента остается “на паузе”, но может быть принято в любой момент.

Источник : Deadline

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