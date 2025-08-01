Звезда сериала Школа, родом из Луганской области, снимается в российском кино
Украинский актер, звезда сериала Школа Даниил Черкас (Даня Вегас) снимается в российском фильме. Он воплотит главную роль в проекте Твое сердце будет разбито по мотивам одноименного романа российской писательницы Анны Джейн.
Даниил Черкас снимается в РФ
На личной странице в Instagram актер поделился тизером фильма, который выйдет на экраны в 2026 году. Напарницей Даниила Черкаса по съемочной площадке стала российская актриса Вероника Журавлева.
Они вместе записали ролик, в котором призвали людей принять участие во всероссийском кастинге, чтобы сняться в фильме Твое сердце будет разбито.
Производством ленты занимается компания Ол Медиа Компани, онлайн-кинотеатр START, Свердловская киностудия при поддержке Фонда кино РФ. Съемки, вероятно, проходят на территории России.
Отметим, что Даниил Черкас родом из Сиверскодонецка Луганской области. В 2014 году он переехал в Киев, где начал развивать блог в Instagram, посещать кастинги и сниматься в клипах. Впоследствии Даниил получил главную роль в сериале Школа, благодаря чему стал популярным.
В 2023 году Даниил Черкас осудил полномасштабное вторжение РФ, заявил об отказе от российского контента, а сам переехал в Великобританию.
На данный момент на странице актера в Instagram нет постов, связанных с войной, а в шапке профиля он указал контакты как английского, так и российского менеджера. Очевидно, Даниил Черкас не чурается сотрудничества со страной-агрессором РФ, которая ежедневно убивает украинцев и запускает ракеты по нашим городам. Актер сделал выбор в пользу кровавых российских рублей.
Фото: Даня Вегас