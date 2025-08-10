Повторял это сотни раз: вдова Поклада о последней воле композитора

Жена легендарного композитора Игоря Поклада, который ушел из жизни в начале июля в возрасте 83 лет, рассказала о его пророческих словах. Также Светлана поделилась, какова была последняя воля музыканта.

Вдова Поклада про смерть композитора

По словам Светланы, Поклад как будто чувствовал, что его жизнь подходит к концу. За полгода до смерти композитор сказал жене, что это лето будет для него последним, поэтому она должна быть готова к этому.

Игоря Поклада похоронили на Берковецком кладбище, ведь такова была его последняя воля. Композитор хотел покоиться рядом со своей матерью.

— Очень странно, но он как будто чувствовал, что его время приближается. Где-то за полгода до смерти сказал: Это мое последнее лето, Светлана. Ты должна быть готова. У Игоря Дмитриевича на Берковецком кладбище похоронена мама. Он сам установил очень красивый памятник — две плиты. И всегда говорил: Эта вторая — для меня. Все друзья, кто бывал у нас в последние месяцы, слышали от него одно и то же: Меня – только к маме. Он повторял это неоднократно. Сотни раз, – поделилась вдова Поклада.

Светлана рассказала, что в 2023 году у композитора обнаружили онкологическое заболевание. Женщина не раскрыла диагноз, однако отметила, что он проходил лечение и в некоторые периоды чувствовал себя довольно неплохо.

Однако в конце июля у Поклада случился инсульт, что ухудшило его состояние. Последние дни жизни композитор провел дома в Ворзеле, что в Киевской области. Светлана добавила, что муж ушел из жизни у нее на руках.

Ранее жена Игоря Поклада рассказывала, что композитор умер во время очередной дроновой атаки РФ на Украину. А его здоровье подорвалось во время российской оккупации Ворзеля, когда супруги оказались заблокированными в подвале своего дома без воды, еды и связи.

