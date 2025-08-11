Могла бы изменить ход истории: Эмма Томпсон вспомнила, как отказала Трампу

Оскароносная актриса Эмма Томпсон, известная по ролям в фильмах Гарри Поттер, Круэлла и Реальная любовь, рассказала, как когда-то президент США Дональд Трамп приглашал ее на свидание.

Томпсон о звонке от Трампа

Звезда вспомнила, как Трамп позвонил ей в 1998 году во время съемок фильма Основные цвета о предвыборной кампании тогдашнего президента США Билла Клинтона. Томпсон играла в ленте главную роль.

— В моем трейлере зазвонил телефон, и это был Дональд Трамп. Я подумала, что это шутка. Он сказал: Здравствуйте, это Дональд Трамп. Я поинтересовалась, чем могу ему помочь. Я подумала, что ему нужны указания. А он сказал: Я хотел бы, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест, и, возможно, мы могли бы поужинать, — рассказала актриса на кинофестивале в Локарно.

Томпсон призналась, что не ожидала такого звонка, поэтому в тот момент чувствовала себя не совсем комфортно. Сейчас актриса шутит, что если бы не отказала Трампу, то могла бы изменить ход истории Соединенных Штатов.

— Я поняла, что именно в тот день мой развод наконец-то состоялся. Готова поспорить, у него (у Трампа, — Ред.) есть люди, которые ищут кандидатов для свиданий среди всех этих симпатичных разведенных женщин — ведь он нашел номер моего трейлера! Это же преследование! Так что да, я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом. Я могла бы изменить ход американской истории! — добавила звезда.

Отметим, что с 1989 по 1995 год Эмма Томпсон была замужем за актером и режиссером Кеннетом Брэном. В 2003 году она вышла замуж за актера Грега Вайза, с которым познакомилась на съемках фильма Разум и чувства.

Источник : Variety

