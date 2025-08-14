Группа Kiss и Сильвестр Сталлоне: Трамп объявил лауреатов премии Кеннеди-Центра

Президент США Дональд Трамп объявил лауреатов премии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, которая присуждается за вклад в развитие американской культуры. Церемония вручения наград состоится в воскресенье, 7 декабря.

Лауреаты премии Кеннеди-Центра

В этом году награду за выдающиеся достижения в искусстве получат музыкант Джордж Стрейт, рок-группа Kiss, певец Майкл Кроуфорд, певица Глория Гейнор и актер Сильвестр Сталлоне. Об этом говорится на официальном сайте центра.

— Уже почти полвека эта традиция чествует тех, чьи голоса и видение рассказывают историю нашей нации и делятся ею с миром. Лауреаты этого года оставили неизгладимый след в нашей истории, напоминая нам, что искусство есть для всех, — указано в заявлении центра.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет ведущим церемонии награждения 7 декабря. Пока неизвестно, останется ли формат мероприятия таким же, как и в предыдущие годы. Обычно друзья и коллеги выступают и говорят о лауреатах, которые наблюдают за церемонией из президентской ложи.

По словам Трампа, он “на 98 % участвовал” в выборе лауреатов этого года и “отклонил много кандидатур2. Ранее американский лидер критиковал выбор лауреатов, называя их “радикальными левыми сумасшедшими”.

Премия Центра Кеннеди традиционно вручается с 1978 года в декабре. Торжественная церемония проходит в рамках гала-вечера в Оперном театре Центра Кеннеди. Каждый раз награду из рук первых лиц страны получают пять лауреатов.

