За полчаса до гибели: вдова Фелипенко о последнем сообщении мужа

Вдова украинского актера и военнослужащего Юрия Фелипенко, ведущая Екатерина Мотрич, вспомнила их последнее общение. Также она рассказала, как узнала о гибели мужа на фронте.

Юрий Фелипенко погиб 14 июня. Последний раз Екатерина общалась с мужем именно в тот день. За полчаса до смерти актера супруги переписывались в сети. В частности, Фелипенко сообщил любимой, что возвращается с позиций.

— Последний раз общались за полчаса до его смерти. Они выезжали с позиций. Мы переписывались. Я написала: Фух, напиши, — поделилась Мотрич.

По словам Екатерины, Юрий погиб при выезде с позиций, однако больше подробностей она не раскрыла, так как сейчас идет расследование. Трагическую весть жене актера сообщили представители ТЦК: медсестра и капеллан.

— Должна отметить, что с момента, как они мне позвонили, и до сегодняшнего дня мы контактируем по различным бюрократическим вопросам. Это очень приятная коммуникация. Как бы это ни странно звучало, я хочу публично поблагодарить за эту искреннюю, тактичную и последовательную коммуникацию, — рассказала Екатерина.

Отметим, что Юрий Фелипенко пополнил ряды ВСУ в апреле 2024 года. Он служил в составе БпАК Ахиллес 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

В гражданской жизни Юрий был актером, играл в Театре на Подоле. С Фелипенко попрощались 19 июня в Киеве, военного похоронили на Берковецком кладбище.

