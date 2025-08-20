В сериале о Гарри Поттере покажут всю семью Уизли – первое фото

Главное HBO сделал новый анонс об актерском составе сериала Гарри Поттер.

В центре внимания – одна из самых известных семей волшебного мира.

Поттероманы активно обсуждают выбор шоураннеров.

Телеканал HBO продолжает знакомить поттероманов с новыми актерами, которые воплотят в сериале персонажей из книг о Гарри Поттере.

Теперь дошла очередь до потомков магической семьи Уизли. Все они, как и положено, рыжие, так что здесь шоураннеры не стали отступать от канона, придерживаясь литературного описания героев.

Кто сыграет семью Уизли

На странице HBO в Instagram появилось групповое фото Аластера Стаута, который сыграет Рона Уизли, и его сериальных “родственников”.

– Нора почти заполнена. Мы рады приветствовать Тристана Гарланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Гарланда в роли Джорджа Уизли, Руари Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале HBO Гарри Поттер. Чарли сейчас в Румынии, но вскоре присоединится к нам, – написали создатели шоу.

Ранее стало известно, кто исполнит роль матриарха семьи – Молли Уизли. Ее образ воплотит британская актриса Кэтрин Паркинсон, в частности известная по сериалу Компьютерщики.

Реакция сети на выбор актеров

В целом фанаты одобрительно отнеслись к результатам кастинга. Однако многие призывают шоураннеров наконец раскрыть личность Джинни Уизли, которая получила сравнительно мало экранного времени в предыдущих фильмах.

Тристан и Габриэль познакомились на прослушивании?

Надеюсь, на этот раз Джинни будет иметь индивидуальность.

Где Эд Ширан?

Поздравляем Уизли! С нетерпением жду хаоса от Фредда и Джорджа. Ущерб нанесен!

Рыжие волосы? И поношенная мантия? Наверное, это Уизли.

То есть все согласно книгам, кроме Снейпа…

Хочу увидеть Чарли и Билла!

Каждое крутое приключение начинается в Норе Уизли!

К слову, фанаты продолжают критиковать выбор актера на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа. Создатели же сериала о Гарри Поттере уверяют, что зрители сразу забудут о неканоническом облике волшебника, увидев игру Паапы Эссиеду.

