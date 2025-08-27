Продюсер Елена Мозговая впервые рассказала о причинах развода с певцом Александром Пономаревым. Пара прожила в браке 10 лет, у них есть общая дочь Евгения.

Мозговая о разрыве с Пономаревым

Ранее Пономарев утверждал, что причиной разрыва отношений стала измена Мозговой. Однако в интервью Алине Доротюк продюсер заявила, что физической измены с ее стороны не было.

В то время за Еленой начал ухаживать другой мужчина, он дарил ей цветы, подарки. По словам продюсера, это было необычно для нее, ведь в отношениях с певцом таких знаков внимания никогда не было. Все это помогло Мозговой поставить точку в браке с Пономаревым.

Елена говорит, что долго не могла решиться уйти от Александра. Сначала ее сдерживали финансы, ведь нужно было обеспечивать двух дочерей.

Когда Мозговая стала финансово независимой, ей не хватало сил, чтобы завершить эти отношения. В то же время продюсер отметила, что в отношениях с Пономаревым “не просто терпела, а могла дать сдачи”, намекая на психологическое и физическое насилие. Однако в подробности Елена вдаваться не стала.

— У меня уже было сопротивление, я уже не просто терпела, я могла дать сдачи. Да (доходило до физического насилия, — Ред.). Потом появились внутренние силы, я честно сказала, что влюбилась и мне нужно уходить. Надо это все заканчивать, потому что ничего хорошего из этого уже точно не будет, — поделилась продюсер.

Мозговая также утверждает, что сталкивалась с безосновательными ревностями со стороны Пономарева. Из-за этого она была вынуждена постоянно ездить с ним на гастроли. Елена говорит, что ее спасла работа, хотя Александр сначала был против того, чтобы она работала.

— Когда мне предложили пойти на канал, друзья сказали мне: Иди, это единственное, что может тебя спасти, ты же все делаешь для него, а он этого не ценит. Хотя на гастроли я должна была ездить, даже когда не хотела. Все абьюзеры очень ревнивые. Любви не было, но ревность была. Эта ревность – это самое страшное, а особенно еще и безосновательно. Меня спасло то, что я пошла на работу. Друг тогда даже уговорил Сашу, чтобы он согласился, чтобы я пошла на работу, – сказала продюсер.

По словам Елены, она не рассказывала правду о браке с Пономаревым по просьбе дочерей, а также из-за воспитания, которое не позволяло ей выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Сейчас же продюсер решила поделиться своей историей, чтобы женщины, находящиеся в абьюзивных отношениях, смогли их прекратить.

К слову, родители Мозговой также не знали правду об отношениях дочери.

— Я не могла рассказать папе, потому что боялась, что он его (Пономарева, — Ред.) убьет. Я единственная любимая принцесса, и если бы он узнал о таких историях, он бы просто его задушил. Я не могла ему это сказать, — сказала Елена.

Мозговая добавила, что не поддерживает никаких отношений с Пономаревым, хотя дочери общаются с артистом.

