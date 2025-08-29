Принц Гарри впервые почти за два года увидится со своим отцом, королем Великобритании Чарльзом III.

Он планирует приехать в Лондон 8 сентября, на третью годовщину смерти королевы Елизаветы II. По данным издания The Mirror, старший брат Гарри, принц Уильям, от встречи и примирения отказался.

Встреча принца Гарри с королем Чарльзом III

Последний раз отец и сын общались тет-а-тет в начале 2024 года, вскоре после того, как у монарха диагностировали рак.

— Очевидно, что сейчас обе стороны полны решимости сделать это. Никто не притворяется, что все семейные проблемы решены, но речь идет о том, чтобы начать с Чарльза и Гарри. Впервые за долгое время появилось настоящее ощущение, что примирение реально, — сказал источник The Mirror.

Потепление отношений между Гарри и Чарльзом III произошло после неформального мирного саммита команды принца с представителями Букингемского дворца.

Гарри прибудет в Лондон 8 сентября для участия в WellChild Awards — благотворительном мероприятии, которое он давно поддерживает. Король в настоящее время находится в Великобритании и не планирует зарубежных визитов до конца месяца.

— После 20 месяцев разлуки и лечения короля, кажется, что пришло время сделать этот шаг. Речь идет не о больших жестах или официальных встречах, а о простом личном разговоре между отцом и сыном. Приоритетом является конфиденциальность и достоинство, а также обеспечение возможности для дальнейшего диалога. Что касается Гарри и Уильяма, то любая возможность примирения между ними была отвергнута сразу, — добавил источник.

Сообщается, что жена Гарри Меган Маркл останется в Калифорнии с двумя детьми: сыном Арчи и дочерью Лилибет. Чарльз III не видел своих внуков с июня 2022 года, когда герцоги посетили празднование платинового юбилея покойной королевы.

