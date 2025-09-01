О закулисье шоу, игроках и призовых: интервью с продюсером Кто хочет стать миллионером?

Уже 1 сентября в 19:00 на телеканале ICTV2 стартует третий сезон культового квиз-шоу Кто хочет стать миллионером?

Этот проект — не только азартное развлечение, но и возможность расширить свои знания и посоревноваться в эрудиции — как с игроками в студии, так и с семьей или друзьями.

По случаю премьеры Факты ICTV пообщались с продюсером шоу Кто хочет стать миллионером? Татьяной Гребеник, которая приоткрыла завесу съемок третьего сезона.

Сейчас смотрят

Как проходит отбор игроков Кто хочет стать миллионером?, кто формирует вопросы и призовой фонд и что в этом сезоне впервые разрешили делать участникам — читайте далее в материале.

О фишке шоу и вызовах

— В чем будет фишка третьего сезона Кто хочет стать миллионером? Чем он будет отличаться от двух предыдущих?

— Фишка нашего шоу, наверное, в стабильности. Зрителя ждет что-то простое, хорошо знакомое, свое. Этому формату уже очень много лет, он достаточно успешен, его реализовали уже в более чем 130 странах мира.

Он привлекает зрителей своей простотой и тем, что не перегружает дополнительной информацией или условиями. Простые правила — 15 вопросов до миллиона. Отвечаешь правильно на все — получаешь главный приз. Никаких подвохов или дополнительных условий.

Зрителям нравится этот формат, ведь они точно знают, что их ожидает и что они хорошо проведут время. Мы, в свою очередь, хотим, чтобы во время просмотра люди были спокойны, развлеклись и провели время в кругу семьи или друзей.

Но при этом шоу динамичное, вы можете дискутировать, спорить о правильном ответе. Поэтому это такая комбинация стабильности и адреналина, которой мы и будем соблазнять наших зрителей в этом сезоне.