О закулисье шоу, игроках и призовых: интервью с продюсером Кто хочет стать миллионером?
Уже 1 сентября в 19:00 на телеканале ICTV2 стартует третий сезон культового квиз-шоу Кто хочет стать миллионером?
Этот проект — не только азартное развлечение, но и возможность расширить свои знания и посоревноваться в эрудиции — как с игроками в студии, так и с семьей или друзьями.
По случаю премьеры Факты ICTV пообщались с продюсером шоу Кто хочет стать миллионером? Татьяной Гребеник, которая приоткрыла завесу съемок третьего сезона.
Как проходит отбор игроков Кто хочет стать миллионером?, кто формирует вопросы и призовой фонд и что в этом сезоне впервые разрешили делать участникам — читайте далее в материале.
О фишке шоу и вызовах
— В чем будет фишка третьего сезона Кто хочет стать миллионером? Чем он будет отличаться от двух предыдущих?
— Фишка нашего шоу, наверное, в стабильности. Зрителя ждет что-то простое, хорошо знакомое, свое. Этому формату уже очень много лет, он достаточно успешен, его реализовали уже в более чем 130 странах мира.
Он привлекает зрителей своей простотой и тем, что не перегружает дополнительной информацией или условиями. Простые правила — 15 вопросов до миллиона. Отвечаешь правильно на все — получаешь главный приз. Никаких подвохов или дополнительных условий.
Зрителям нравится этот формат, ведь они точно знают, что их ожидает и что они хорошо проведут время. Мы, в свою очередь, хотим, чтобы во время просмотра люди были спокойны, развлеклись и провели время в кругу семьи или друзей.
Но при этом шоу динамичное, вы можете дискутировать, спорить о правильном ответе. Поэтому это такая комбинация стабильности и адреналина, которой мы и будем соблазнять наших зрителей в этом сезоне.
— С какими трудностями столкнулась команда во время подготовки к новому сезону?
— Главный вызов, как и у всех — это страна-террорист по соседству. У нас есть пять съемочных дней, когда к нам съезжаются более 20 игроков со всей Украины. И у них не так много времени, чтобы поиграть.
Когда объявляют воздушную тревогу, съемка останавливается, все идут в бомбоубежище, и затем график сдвигается. Поэтому это наш главный вызов. Но на который мы никак не можем повлиять, это просто наша реальность. Стараемся только сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимально возможный комфорт и безопасность.
Хотя вызовы — это в целом о телевидении, проект Кто хочет стать миллионером? — очень комфортный. Не сглазить бы, но у нас почти не бывает форс-мажоров или конфликтов внутри команды.
Мы шутим, что единственная проблема — это определиться, кто из тысяч невероятных украинцев все-таки станет нашими игроками для 10 выпусков. Для участия в шоу нам, конечно, нужно отобрать самых сильных игроков, тех, кто лучше всех справился с тестом.
Но в анкете мы еще просим указать цель участия в игре, на что человек планирует потратить выигрыш. И потом начинаем всей редакцией страдать, потому что хотелось бы, чтобы больше людей имели шанс поиграть. Столько классных мечтаний, желаний или благородных намерений, что хочется помочь просто всем.
Об отборе игроков и создании вопросов
— На участие в третьем сезоне подали заявки 12 тыс. украинцев. Какие люди чаще всего хотят попробовать свои силы в шоу и как проходит отбор?
— Это очень разные люди разного возраста. Кто хочет стать миллионером? — это прежде всего интеллектуальное шоу. И первое, что видит любой кандидат на роль игрока в студии, — это тест, который дает понять широту общих знаний человека.
Вместе с тестом есть небольшая анкета, в которой нужно рассказать о себе, в том числе и о цели. Цель — это уже наше ноу-хау, оно второстепенно в целом для мирового формата. Но мы понимали, что в наших реалиях в первую очередь шанс выиграть миллион должны получить украинцы, у которых достойная цель и она как-то выделяется среди других.
После этого специальный компьютер подсчитывает, кто и как прошел тест. Второй этап кастинга — интервью с нашими кастинг-менеджерами. И затем во второй раз люди проходят тест уже с ранжированием вопросов, примерно таким же, как будет в игре. Там тоже 15 вопросов, но они перемешаны по уровню сложности. Затем тот же компьютер подсчитывает, на сколько человек ответил правильно на вопросы и какова была их сложность.
Затем у нас формируется рейтинг, и люди, которые оказываются в топе, проходят дальше и имеют шанс сыграть в студии. Поэтому в отборе участников нам помогает британский очень умный компьютер.
Один из бренд-элементов шоу — это справедливость. Ведь в отборе фактически минимизирован человеческий фактор. И так же в вопросах. Их пишут люди, но перемешивает и “подбрасывает” человеку компьютер.
— А как вы формируете вопросы для игры? Привлекаете ли вы экспертов к этому процессу?
— Нет одной темы, по которой нам нужно придумать вопросы. Над этим работает команда из примерно пяти человек: это я, наш шеф-редактор и редакторы-сценаристы.
Мы ищем интересные факты, формулируем вопросы с подвохом. У нас есть внутреннее правило, что около 50% наших вопросов должны быть об Украине. Потому что одна из миссий проекта – повысить осведомленность нашей нации о нас самих, рассказать больше о достижениях Украины, наших граждан. Другая часть вопросов – общие или интересные факты, могут быть даже из школьной программы.
Ошибочно думать, что если ты профессор математики, то ты 100% выиграешь в шоу, а условная продавщица мороженого такого шанса не имеет. У нас вопросы не как на экзаменах, они на общую эрудицию. Важны открытость миру, а также то, насколько человек интересуется различными фактами, жизнью и жаждет знаний.
Далее мы сортируем эти вопросы по уровню сложности. А затем вопросы, сформированные редакцией, проверяет еще и компьютер. И он может нам сигнализировать, что, кажется, у вас есть вопросы схожего уровня сложности, подумайте над ними еще.
Но также у нас есть консультанты из Великобритании, которые смотрят, как сформулированы вопросы. Мы с ними иногда даже спорим, насколько это сложный или легкий вопрос.
— Кто был самым старшим претендентом на участие в шоу, а кто — самым молодым?
— Участвовать в шоу можно с 18 лет, но заявки подавали даже дети до 16 лет. Однажды пришел мужчина, которому было 80 лет, но анкету его попросил заполнить 11-летний внук, который очень хотел поиграть. Поэтому он сказал: Дедушка, поиграй ты, пока я дорасту. И таких случаев, кстати, было несколько.
Об экране Стаса Боклана и подсказках
— Во время съемок часто случаются какие-то курьезные случаи или смешные моменты. Что интересного было во время съемок третьего сезона?
— Необычным было то, что в этом сезоне мы разрешали игрокам вставать с кресла, чтобы подойти к ведущему Стасу Боклану и посмотреть в его экран.
Все думают, что у Стаса на экране есть ответы. Но на самом деле нет, его экран точно такой же, как и у игроков. То есть ведущий тоже не знает ответов на вопросы.
И это, кстати, для того чтобы ему тоже было интересно там сидеть — размышлять и играть вместе с участником. Те, кто не верил, ходили проверять. Стояли у стола, смотрели на экран с разных сторон. Мы решили, что это может быть еще один момент “разрядки” для игроков. Потому что когда ты играешь в студии, то начинаешь очень сильно нервничать.
Как правило, первый вариант ответа, который приходит в голову, правильный. Но потом люди начинают сомневаться, искать подвох, думать, что Стас пытается их сбить с толку тем, что просто с ними разговаривает. Таким образом игроки сами себя запутывают и потом идут к неправильному варианту ответа.
Поэтому совет всем — очень важно успокоиться. В студии очень дружеская обстановка, мы все болеем за честную игру и за хорошее времяпрепровождение. К слову, лучшие результаты показывают те, кто пришел не за деньгами, а за опытом игры.
— Были ли во время съемок случаи мошенничества? Ловили ли кого-нибудь на подсказках?
— У нас не было таких случаев. В мире было несколько случаев, были даже судебные процессы, о некоторых даже сняли полнометражные фильмы.
Мы, конечно, понимаем, что когда звонят другу, некоторые пытаются гуглить. Точно есть такое искушение. Но они не успевают, потому что вопросы у нас довольно длинные и они сформулированы так, что нельзя быстро найти ответ по каким-то ключевым словам.
Мы специально проверяем это. Поэтому, пожалуйста, не гуглите. Вы только потеряете драгоценные 30 секунд. Лучше просто подумайте над вопросом.
О призовом фонде и игре с коллегами
— Призовой фонд формирует телеканал ICTV2. Это деньги спонсоров, рекламодателей, нашей медиакомпании.
Фактический призовой фонд мы узнаем по сути в финале съемок, когда подсчитываем, сколько и на какую сумму нужно выписать чеков. Но ограничения как такового нет. Мы везде подчеркиваем, что каждый, кто садится в кресло, если у него есть знания и внутреннее спокойствие, может выиграть миллион.
Не буду говорить, есть ли у нас в третьем сезоне миллионер, но к заветной сумме подошло, мне кажется, наибольшее количество людей за все сезоны.
— Если бы у вас был шанс сесть в кресло участника, вы бы попробовали сыграть?
— Я иногда жалею о том, что у меня нет такой возможности! У нас на самом деле вся съемочная группа мечтает об этом. И это для меня безумный показатель успеха формата. Его интересно даже снимать — не только смотреть!
Когда проходят съемки, каждый из членов группы, кому особенно нравится это шоу, тоже пытается ответить на вопросы, когда они появляются на экране игрока. Наша режиссер — пожалуй, самая большая энтузиастка игры из нас всех, записывает, кто какой ответ дал. Затем отвечает игрок, мы все видим правильный ответ на экране и знаем, кто у нас самый умный.
Такая у нас своя игра. И мы еще в первом сезоне почувствовали, что если это нас так заряжает, это точно будет интересно зрителям. Это очень увлекает, ты даже не замечаешь, как проходит время. Коллеги там спорят друг с другом. И потом все грустят в конце съемочных дней — потому что еще бы играть и играть.
За этим очень интересно наблюдать, ведь это наглядный пример того, как это будет происходить в квартирах украинцев, когда они будут смотреть программу. И мне лично от этого очень тепло на душе.