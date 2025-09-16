Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался 16 сентября в возрасте 89 лет.

Он ушел из жизни во сне в своем доме в штате Юта, США. Что стало причиной смерти оскароносного актера — пока не сообщается.

— Роберт Редфорд скончался 16 сентября 2025 года в своем доме в горах Юты — месте, которое он любил, в окружении своих близких. Мы будем очень скучать по нему. Семья просит уважать приватность, — сообщила Синди Бергер, гендиректор агентства Rogers & Cowan PMK, которая работала с актером.

Роберт Редфорд наиболее известен по актерской работе в фильмах Буч Кэссиди и Сандэнс Кид (1969), Три дня Кондора (1975), Вся президентская рать (1976), Из Африки (1985), Непристойное предложение (1993), Заклинатель лошадей (1998), Не угаснет надежда (2013) и других.

Сейчас смотрят

За роль в фильме Афера (1973) Редфорд был номинирован на премию Оскар, но получил награду только как режиссер — за свою дебютную картину, драму Обыкновенные люди (1981). Также он снял фильмы Там, где течет река (1992), Телевикторина (1994), Легенда о Беггере Вансе (2000), Львы для ягнят (2007) и другие.

В 1981 году Редфорд основал американский институт независимого кино Сандэнс, который проводит одноименный международный кинофестиваль.

Источник : People

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.