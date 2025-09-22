Силы специальных операций ВСУ поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф в Калужской области России.

Поражение ЗРК С-400 Триумф

В ночь на 5 сентября группа ССО Вооруженных сил Украины проводила специальную разведку, в ходе которой был обнаружен комплекс ЗРК С-400 Триумф в Калужской области.

После получения визуального подтверждения объекта, операторы передали данные для нанесения огневого поражения.

— В результате успешных действий ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф, — сообщили в ССО ВСУ.

Характеристики ЗРК С-400 Триумф

С-400 Триумф — это зенитный ракетный комплекс большого и среднего радиуса действия, принятый россиянами на вооружение в 2007 году.

Создан для поражения средств воздушно-космического нападения. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

  • Дальность обнаружения цели: 600 км.
  • Количество одновременно сопровождаемых трасс: до 300 целей.
  • Количество одновременно обстреливаемых целей (полным составом ЗРК): 36.
  • Количество одновременно наведенных ракет (полным составом ЗРК): 72.
  • Максимальная высота поражения цели: 30 км.
  • Максимальная скорость поражаемой цели: 4800 м/с.
  • Время развертывания ЗРС с марша: 5-10 мин.
  • Время приведения средств системы к боевой готовности из развернутого состояния: 3 мин.
  • Скорость перемещения боевых средств по дорогам с твердым покрытием: до 60 км/ч.
