Спецназовцы поразили дронами российский ЗРК С-400 Триумф
Силы специальных операций ВСУ поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф в Калужской области России.
Поражение ЗРК С-400 Триумф
В ночь на 5 сентября группа ССО Вооруженных сил Украины проводила специальную разведку, в ходе которой был обнаружен комплекс ЗРК С-400 Триумф в Калужской области.
После получения визуального подтверждения объекта, операторы передали данные для нанесения огневого поражения.
— В результате успешных действий ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф, — сообщили в ССО ВСУ.
Характеристики ЗРК С-400 Триумф
С-400 Триумф — это зенитный ракетный комплекс большого и среднего радиуса действия, принятый россиянами на вооружение в 2007 году.
Создан для поражения средств воздушно-космического нападения. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.
- Дальность обнаружения цели: 600 км.
- Количество одновременно сопровождаемых трасс: до 300 целей.
- Количество одновременно обстреливаемых целей (полным составом ЗРК): 36.
- Количество одновременно наведенных ракет (полным составом ЗРК): 72.
- Максимальная высота поражения цели: 30 км.
- Максимальная скорость поражаемой цели: 4800 м/с.
- Время развертывания ЗРС с марша: 5-10 мин.
- Время приведения средств системы к боевой готовности из развернутого состояния: 3 мин.
- Скорость перемещения боевых средств по дорогам с твердым покрытием: до 60 км/ч.