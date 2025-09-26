Оргкомитет национального отбора на Детское Евровидение 2025 определил состав жюри, которое вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на песенном конкурсе в Грузии.

Финал национального отбора состоится 12 октября в 18:00 в формате телевизионного концерта.

Нацотбор на Детское Евровидение 2025 – состав жюри

В тройку экспертов вошли певец и автор песен Vlad Darwin, генпродюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринна и певица Мишель Андраде, которая в прошлом году была в экспертном совете нацотбора.

Где смотреть финал Детского Евровидения 2025

Имена финалистов станут известны чуть позже. Посмотреть концерт можно будет сразу на нескольких площадках:

в прямом эфире телеканала Суспільне Культура и на его сайте;

на официальном сайте junior.eurovision.ua;

на YouTube-канале Евровидение Украина.

В этом году международный финал состоится 13 декабря в Тбилиси. Это уже второй раз, когда Грузия принимает детский песенный конкурс.

В прошлом году в Мадриде Украину представлял 12-летний Артем Котенко с композицией Hear Me Now. Он занял третье место – лучший результат для Украины за последние 11 лет.

Победу же тогда одержал грузинский участник Andria Putkaradze с песней To My Mom.

Источник : Суспільне

